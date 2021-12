Rui descarta candidatura de Wagner para prefeito em 2016

O governador eleito Rui Costa (PT) descarta a possibilidade do atual governador Jaques Wagner (PT) se candidatar para eleição municipal em 2016. "Eu não acredito. Ele governou a Bahia por oito anos. (Agora) tem outras tarefas no plano nacional. Outros desafios para ajudar a Bahia a partir do plano nacional", disse Rui Costa, nesta quarta-feira, 22, ao ser questionado pelo radialista Mário Kertész sobre o tame.

Rui sugeriu que Wagner deve contribuir no governo da presidente Dilma Rousseff (PT), caso ela seja reeleita. O próprio governador já tinha falado sobre essa possibilidade. Logo após o primeiro turno, o petista afirmou que não ficaria desempregado. Especula-se que ele deve assumir um dos ministérios do governo de Dilma.

Questionado sobre o assunto, ele teria dito que não escolheria qual pasta comandaria, que isso deve ser definido pela presidente. Wagner, que também foi entrevistado pela rádio Metrópole nesta quarta, disse que está confiante na vitória de Dilma.

adblock ativo