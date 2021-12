Rui define Manoel Vitório para comandar transição de governo

O governador eleito Rui Costa (PT) escolheu o atual secretário da Fazenda de Jaques Wagner, Manoel Vitório, como o responsável por comandar a transição de governo. A informação foi anunciada na noite desta terça-feira, 28. De acordo com o petista, os nomes da equipe técnica de transição serão divulgados nesta quarta, 29, às 13h30 em entrevista coletiva na Governadoria.

Rui Costa também informou que pretende reduzir o número de secretarias. De acordo com ele, o grupo técnico será responsável por estudar as possíveis mudanças que serão implementadas a partir de janeiro. O novo governador evitou elencar possíveis nomes para assumir as secretarias, mas confirmou que pode manter alguns membros da equipe de Wagner.

Oposição

Questionado sobre a relação com a governos municipais comandados por partidos da oposição, principalmente com o prefeito de Salvador, ACM Neto, Rui Costa disse que "vai ter uma relação profissional com as prefeituras de Salvador e Feira de Santana (esta última comandada por José Ronaldo de Carvalho, do DEM). Vamos trabalhar muito pelas duas cidades".

A relação entre Rui Costa e ACM Neto ficou estremecida durante a corrida eleitoral na Bahia, quando o prefeito apoiou a candidatura de Paulo Souto (DEM), adversário do petista na disputa. Diante da eleição, petistas e democratas trocaram acusações.

