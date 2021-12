Rui critica juíza que concedeu liminar favorável a prefeito

O governador Rui Costa (PT) defendeu neste domingo, 4, a suspensão da juíza que concedeu liminar favorável ao prefeito ACM Neto (DEM) e contrárias à candidata Alice Portugal na campanha pela Prefeitura de Salvador. Segundo Rui, a magistrada demonstrava publicamente sua simpatia pelo PSDB e afirmou que ela "não tem isenção para julgar nada".

"A disputa judicial faz parte da eleição. Agora, eu estranhei o fato de que uma das juízas que estava dando mais liminares tinha vários compartilhamentos de publicações do PSDB (em redes sociais). Era uma juíza que demonstrava publicamente sua simpatia por um partido político", afirmou ele, em entrevista coletiva, durante a inauguração da Linha Vermelha.

Apesar de Rui falar no plural, a juíza concedeu apenas uma liminar favorável a Neto. Mesmo sem citar o nome, ele se referiu à juíza Ana Cláudia Silva Mesquita, segundo A TARDE apurou. No perfil dela no Facebook, aparecem compartilhamentos de 2014 da página oficial do PSDB contrários ao PT e em apoio ao então candidato tucano à presidência Aécio Neves. Já foram oito decisões favoráveis a Neto e apenas uma para Alice.

A liminar concedida por ela determina a retirada das palavras "golpe" e "golpista" se referindo ao prefeito das peças publicitárias de Alice. O uso destes termo se dava pelo fato de o DEM ter apoiado o impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff (PT), processo chamado de "golpe" pelos aliados da petista.

"Como é que se pode permitir uma juíza eleitoral que compartilha em suas redes sociais publicações de um partido político? Essa juíza não tem isenção para julgar nada. Eu acho que os advogados de Alice têm que entrar com (pedido de) suspensão de todo e qualquer juiz ou juíza que demonstrar preferência partidária, porque aí a disputa fica desigual", ponderou.

Rui classificou "mentira e especulação" a informação de que Dilma estaria sendo sondada para assumir uma secretaria em três estados, entre eles a Bahia. "Faz parte da fofoca política".

O governador disse esperar que não haja retaliações à Bahia pelo fato de ser crítico do presidente Michel Temer (PMDB). "A Bahia é um estado importante, não acho que ninguém vai trabalhar contra o estado. Se trabalhar, vamos procurar as medidas legais para garantir as obras em Salvador", afirmou.

Oposição

O deputado estadual Sandro Régis (DEM), líder da oposição na Assembleia, afirmou, após as críticas do governador à juíza, que o governador tenta intimidar o Tribunal Regional Eleitoral (TRE). "O governador está querendo que o TRE descumpra a legislação eleitoral e permita que a disputa municipal se transforme num festival de calúnias, difamações, injúrias e baixarias?", questionou.

Ele declarou que Rui demonstra ter pouca atenção à Constituição ao classificar o impeachment como golpe. "O governador deveria respeitar a independência dos poderes e não tentar intimidar o TRE porque seus magistrados estão a cumprir o que determina a Lei".

