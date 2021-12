Rui Costa vota na Liberdade e diz que acompanhará apuração em Ondina

O governador e candidato à reeleição Rui Costa (PT) compareceu à sua zona eleitoral, no Colégio Estadual Duque de Caxias, na Liberdade, por volta das 10h10, acompanhado dos aliados Olívia Santana, Alice Portugal, Nelson Pelegrino e Ângelo Coronel (PSD).

Ao se aproximar do local, o candidato foi recebido com diversos gritos de comemoração e saudações. Os eleitores que o acompanharam gritavam "Rui Correria, o melhor governador da Bahia"

Ao lado da esposa, Aline Peixoto e da filha, o petista esperou na fila por volta de 1h para votar. Ainda dentro da zona, tirou selfies com seus eleitores.

Ao computar o voto, deu uma pequena coletiva no espaço de fora da zona. Ele informou que acompanhará a apuração na residência oficial, no Palácio de Ondina. Se vencer, o petista informou que irá comemorar no Rio Vermelho.

