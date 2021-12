Rui Costa vota em colégio estadual na Liberdade

O governador da Bahia reeleito, Rui Costa (PT), votou na manhã deste domingo, 28, no Colégio Estadual Duque de Caxias, na Liberdade, em Salvdor. O petista entrou acompanhado de sua esposa Aline Peixoto na seção eleitoral.

Minutos antes os deputados federais Nelson Pelegrino (PT) e Alice Portugal (PCdoB), junto com as estaduais Maria Del Carmen (PT) e Olívia Santana (PCdoB) estavam em frente a instituição aguardando a chegada governador. O local estava movimentado, com dezenas de eleitores que recepcionaram o petista com "Vai dar PT, vai dar", música do cantor Léo Santana.

Após votar, Rui Costa conversou com a imprensa sobre o áudio em que ele pedia apoio para os prefeitos de cidades do interior. Segundo o governador, não houve denúncia contra ele no Tribunal Regional Eleitoral (TRE-BA). O petista complementou que não fez nada contrário a constituição. Já que solicitou a disponibilização de veículos para que os eleitores possam retornar. Rui Costa explicou que há casos que os baianos caminham 80 quilômetros para votar.

Após votar, o governador Rui Costa foi tietado no Colégio Estadual Duque de Caxias

