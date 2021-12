Considerado o maior cabo eleitoral do Brasil, de acordo com pesquisa Datafolha do dia 6 de junho, o ex-presidente Luís Inácio Lula da Silva tem sua voz imitada em um novo jingle do candidato do PT ao governo baiano, Rui Costa. No vídeo, um locutor canta o arrocha "Eu Tô Com Rui", que traz a mesma música já divulgada antes, em um tom rouco, remetendo à voz do ex-presidente. Além disso, o vídeo divulgado no Youtube, também traz um bonequinho em alusão a Lula dançando arrocha.

A também candidata Lídice da Mata (PSB) não fez jingle com um cabo eleitoral "famoso", mas já divulgou vídeos em sua página oficial com a ex-senadora Marina Silva, candidata a vice na chapa de Eduardo Campos (PSB). Marina, por sinal, é considerada pela Datafolha a terceira maior cabo eleitoral do país, influenciando 18% dos eleitores ouvidos pelo instituto.

No clima dos jingles, mesmo sem usar cabos eleitorais, Lídice e Paulo Souto (DEM) recorrem a ritmos musicais populares para atrair os eleitores. A senadora usou o xote para transmitir sua mensagem, enquanto o ex-governador optou pelo forró.

Da Redação Rui Costa usa imagem de Lula em jingle em ritmo de arrocha

