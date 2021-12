Rui Costa terá o maior tempo em propaganda de rádio e TV

A coligação "Pra Bahia Mudar Mais", do candidato a governador Rui Costa (PT), terá mais tempo de propaganda no rádio e TV. A coligaçaõ ficou com 7min46s contra 6min53 da coligação "Unidos pela Bahia", que tem Paulo Souto (DEM) como candidato a governador.

A propaganda gratuita em rádio e TV começa no próximo dia 19 e vai até 2 de outubro. Em caso de segundo turno, ela será reiniciada após 48 horas da proclamação dos resultados da eleição e segue até o dia 24 de outubro.

O grupo de apoio à candidatura de Lídice da Mata (PSB) terá 1min51s. Em seguida vem o Psol que lançou o candidato Marcos Mendes (1min11s) e a coligação Por uma Bahia Livre e Justa, liderada pela candidatura de Da Luz (PRTB) que terá 1min9seg. O PSTU, da candidata Renata Mallet, ficou com 1min6seg.

O tempo correspondente a cada coligação e partido foi definido em reunião realizada hoje, sexta-feira, 8, na sede do Tribunal Regional Eleitoral (TRE-BA). Os dados fazem parte do chamado Plano de Mídia das Eleições 2014.

A distribuição para cada grupo é calculada pelo sistema informatizado do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Um terço do tempo é dividido de forma igual entre os partidos que concorrem de forma isolada e as coligações. Os dois terços restantes seguem o critério da representatividade dos partidos na Câmara dos Deputados.

Ordem

Na reunião também ficou definida a ordem de veiculação dos programas já a partir do dia 19. A coligação encabeçada pelo PT será a primeira, seguida pelo PSOL, Por uma Bahia livre e Justa, Um Novo Caminho para a Bahia, Unidos pela Bahia e PSTU.

A veiculação da propaganda eleitoral é estabelecida pela Lei 9.504/97 para candidatos a governador, deputado estadual e senador às segundas, quartas e sextas-feiras. As terças, quintas e sábados são reservadas para os candidatos aos cargos de presidente da República e deputado federal.

O horário eleitoral acontece em rede e totaliza 30 minutos por dia, além de inserções também de 30 minutos durante a programação diária das emissoras, inclusive aos domingos.

Para a campanha de senador, no dia 19, o primeiro a se apresentar é o PSOL, que tem como candidato Hamilton Assis. Em seguida vem a coligação "Por uma Bahia Livre e Justa", do candidato Adson Gomes.

A candidata Eliana Calmon do PSB será a terceira, seguida por Geddel Vieira Lima (PMDB), da Unidos pela Bahia e Otto Alencar (PSD) que concorre pelo grupo "Pra Bahia mudar mais".

Para acesso ao Plano de Mìdia detalhado clique aqui.

