Rui Costa se manifesta contra comentário de Bolsonaro sobre 'preguiça baiana'

O governador reeleito Rui Costa utilizou as redes sociais nesta quarta-feira, 24, para se manifestar contra um vídeo em que o candidato à presidência pelo PSL, Jair Bolsonaro, fala sobre a suposta fama de que o baiano é preguiçoso.

A gravação, que é antiga, passou a circular entre os internautas nesta semana. Nas imagens, Bolsonaro faz uma piadinha sobre o mito da preguiça baiana, após anunciar que vai 'perder o voto da Bahia toda".

Rui Costa compartilhou o vídeo em seu perfil no Instagram e classificou o comentário do candidato como 'lamentável' e 'preconceituoso'. "Aqui se trabalha muito para sobreviver com dignidade. Baianos e baianos desprezam, candidato, sua fala preconceituosa e estarão sempre a postos para responder a quem quer que seja que tente desrespeitar a Bahia", escreveu o governador.

Rui destacou ainda que, na Bahia, "foi consolidada a independência do Brasil e o povo gritou: 'Com tiranos não combinam brasileiros corações'. Nosso estado é pobre, mas é de gente trabalhadora no campo e na cidade".

O governador aproveitou a publicação para pedir o fim do preconceito e da violência. "Nosso Estado é de paz, é criativo, é de todas as crenças e credos. Chega de preconceito, de racismo, de Ódio e Violência. Somos um Povo só: O Povo Brasileiro".

O Portal A TARDE entrou em contato com a assessoria de imprensa de Jair Bolsonaro e aguarda um posicionamento do candidato.

Mito da preguiça baiana

De acordo com a tese 'O mito da preguiça baiana', defendida em 1998 pela antropóloga Elisete Zanlorenzi, na Universidade de São Paulo (USP), o estereótipo do baiano preguiçoso tem origem na elite da Bahia com o objetivo de depreciar os negros, e remonta aos tempos da escravidão, ganhando fôlego em reação à Lei Áurea.

Na tese, a Elisete reuniu dados que trazem uma análise sobre a relação do calendário de festas na Bahia e a frequência dos baianos no trabalho. Entre as descobertas, a pesquisadora destaca que, no Carnaval de 1994, por exemplo, uma empresa do Polo Petroquímico de Camaçari, na Região Metropolitana de Salvador (RMS), registrou menos faltas de funcionários do que a filial de São Paulo.

Outro dado que chama a atenção é que, no final dos anos 1980, 50,4% das pessoas ocupadas na RMS trabalhavam mais de 48 horas semanais, e 35,8% atuavam de 38 a 47 horas por semana.

