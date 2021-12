Rui Costa quer criação de grupamento aéreo no oeste baiano

O candidato do PT ao governo do estado, Rui Costa, afirmou na quinta-feira, 10, em Barreiras, que o Oeste será uma das prioridades de sua administração e citou, entre as propostas que tem para a região, a implantação, ainda em 2015, de uma unidade do Grupamento Aéreo da Polícia Militar (GRAER).



No município distante 858 km de Salvador, o candidato petista também prometeu, se eleito, criar mais três companhias da PM, como forma de facilitar o combate à ação de bandos armados e a apuração de crimes.



Na sua primeira atividade da campanha eleitoral no interior da Bahia, Rui Costa, candidato da coligação Pra Bahia Mudar Mais, foi recebido por mais de 300 pessoas, entre as quais 10 prefeitos, mais vários ex-prefeitos, vice-prefeitos e vereadores, ao desembarcar em Barreiras.



Lideranças



Acompanhado por João Leão (PP), candidato a vice-governador, e por Otto Alencar (PSD), que concorre ao Senado, Rui almoçou com os prefeitos e teve uma reunião formal com as lideranças municipais, para conversar a respeito das principais reivindicações dos municípios do Oeste.



Na ocasião, o petista fez uma exposição dos seus planos e projetos que compõem o Programa de Governo Participativo.

Em entrevista a uma emissora de rádio local, Otto Alencar lembrou várias obras realizadas pelo governador Jaques Wagner na região, a exemplo da estrada entre Catolândia e São Desidério, e defendeu mudanças na legislação federal de modo a permitir que setores importantes como a Saúde, recebam mais verbas.



E destacou que o oeste da Bahia precisa de mais rodovias federais, o que fará parte de sua luta no Senado, acrescentando ser fundamental que a União destine mais verbas para os municípios.



Barreiras é um dos 10 maiores colégios eleitorais da Bahia e até ontem tinha 90.044 eleitores aptos a votar nas eleições de outubro.



A cidade é conhecida pela produção agrícola que na safra passada somou 7.532.742 toneladas, principalmente das culturas de soja, milho e algodão e somou um valor bruto de produção de R$ 6.699 milhões.



No município, a comitiva, também se reuniu com o bispo de Barreiras, Josafá Menezes. "Essa é a primeira visita oficial como candidato a governo do estado, e é um aperitivo para a próxima visita, dia 26 deste mês, quando faremos carreatas em Barreiras e Angical e comício em São Desidério", disse Rui Costa.



Destacou que seu programa de governo "dará continuidade ao trabalho do atual governador Jaques Wagner".



Apoio político



Embora nas ruas a campanha ainda esteja tímida, entre os políticos já está sendo definido o apoio para o candidato petista. "Dos 16 prefeitos que participam da União dos Municípios do Oeste da Bahia (Umob), 14 já declararam seu apoio ao grupo encabeçado por Rui Costa", afirmou o presidente da Umob e prefeito de Luís Eduardo Magalhães, Humberto Santa Cruz.



Acompanharam os candidatos da coligação Pra Bahia Mudar Mais, na programação em Barreiras, os prefeitos Anderson Cleiton (PDT), de Baianópolis; Antonio Henrique (PT), de Barreiras; Leopoldo Neto (PP), de Angical; Humberto Santa Cruz Filho (PP), de Luiz Eduardo Magalhães; Gilvan Pimentel Ataíde (PT), de Catolândia; Demir Barbosa (PMDB), de São Desidério; Hamilton Santana de Lima, Dr. Hamilton, (PDT), de Riachão das Neves; Marcelo Mariano (PSD), de Cotegipe; Antonio Pereira (PP), de Cristópolis; e Márcio Mariano (PP), de Muquém do São Francisco.

