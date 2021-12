Rui Costa nega desequilíbrio nas finanças do Estado

O petista Rui Costa negou nesta quarta-feira, 10, que as finanças do Estado estejam desequilibradas. Essa é uma acusação recorrente do seu adversário na corrida pela sucessão estadual, Paulo Souto (DEM), que diz que se preocupa como deve receber o governo, caso seja eleito.

"As finanças do Estado estão arrumadas. Mas a Bahia não é um estado rico, portanto, não está - nem nunca esteve - em um mar de rosas. Por isso, a grande dependência de recursos federais", explica.

Rui Costa disse que a situação atual é melhor do que a encontrada por Wagner, sugerindo que o democrata deixou o Estado sucateado. Para justificar a acusação, o petista cita a Cesta do Povo, que, segundo ele, estava desabastecida em 2006 e os fornecedores se negavam a entregar produtos por conta de dívidas. O candidato também elenca débitos deixados por Souto na área de saúde.

Além de criticar a gestão do democrata, o petista afirmou que o adversário "mostra um pessimismo e timidez" como forma de justificar para a população que não fará investimentos na Bahia, caso eleito, por conta das finanças do Estado.

"O governo não pode ficar acomodado, fazer um governo tímido e comedido. Tem que fazer muito mais. Tem que planejar e fazer projetos e ir atrás dos recursos", falou o candidato do PT.

Ele defende que o crescimento da Bahia depende de investimento e promete que quer "montar uma grande estrutura logística" para deixar a Bahia mais competitiva.

Vota Bahia

Rui Costa foi entrevistado pelo radialista Mário Kertész, da rádio Metrópole, durante programação do Vota Bahia, uma parceria entre os grupos A TARDE, Metrópole e Aratu. O primeiro entrevistado foi o ex-governador Paulo Souto (DEM). A próxima será Lídice da Mata (PSB) nesta quinta, 11. Já o último a conversar com o radialista será o candidato Marcos Mendes (PSOL), na sexta, 12.

adblock ativo