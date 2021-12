Rui Costa lidera corrida ao governo com 56%; Zé Ronaldo tem 16%

O candidato à reeleição ao governo do estado, Rui Costa (PT), lidera as intenções de voto com 56%, contra 16% do segundo colocado, o candidato Zé Ronaldo (Dem). As estatísticas fazem parte da pesquisa estimulada (quando os nomes dos candidatos são citados) divulgada nesta terça-feira, 25, pela TV Record Bahia.

A pesquisa foi realizada pela Real Time Big Data, e traz ainda João Henrique (PRTB), João Santana (MDB) e Célia Sacramento (Rede) empatados com 1% das intenções de voto. Juntos, Marcos Mendes (Psol) e Orlando Andrade (PCO) acumulam 1%. Os votos brancos e nulos somam 12% dos eleitores, mesmo percentual dos indecisos.

Em comparação com a primeira pesquisa encomendada pela Record, divulgada no dia 22 de agosto, Rui Costa obteve um acréscimo no percentual das intenções de voto, passando de 51% para os 56% atuais. Zé Ronaldo, por sua vez, perdeu dois pontos, passando de 18% para 16%.

João Henrique se manteve com 1% nas duas pesquisas. Já João Santana e Célia Sacramento não haviam pontuado no primeiro levantamento, passando para 1% nesta terça. Marcos Mendes e Orlando Andrade permaneceram, somados, com 1%.

Os votos brancos e nulos somavam 10% na primeira pesquisa, sofrendo um aumento de 2% para este levantamento. Já os eleitores indecisos atingiam o percentual de 18%, que obteve um decréscimo, chegando a 12%.

A pesquisa da Real Time Big Data ouviu 1.200 eleitores nos dias 21 e 22 de setembro. A margem de erro é de 3% para mais ou para menos e o nível de confiança é de 95%. A pesquisa está registrada na Justiça Eleitoral.

