Rui Costa já soma mais de 4 milhões de votos e deverá ser eleito no primeiro turno

Até o momento o candidato a reeleição ao governo da Bahia Rui Costa (PT), vem confirmando o favoritismo indicado nas pesquisas prévias. Apuradas 84,27% das seções, o candidato soma 75,76%, mais de quatro milhões. José Ronaldo (DEM) está com mais de um milhão votos, e 21,94%, ocupando a segunda posição, seguido do candidato do Psol Marcos Mendes com 30.000 votos. As informações são do site oficial do Tribunal Regional Eleitoral da Bahia (TRE-BA).

