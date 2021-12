Rui Costa é o próximo na Sabatina A TARDE; mande perguntas

Na terça-feira, 23, o Grupo A TARDE encerra as sabatinas com os candidatos ao governo da Bahia. No último programa, o candidato do PT, Rui Costa, será questionado sobre seu programa de governo. As sabatinas são promovidas pelo projeto Vota Bahia, uma parceria dos grupos A TARDE, Aratu e Metrópole.

O candidato será sabatinado pelos jornalistas Patrícia França, Jeane Borges e Biaggio Talento, com mediação de Levi Vasconcelos, Leitores e internautas também podem enviar perguntas para o e-mail eleicoes2014@grupoatarde.com.br.

O prazo para questionar o candidato Rui Costa é até essa segunda, 22, às 10 horas.. Por causa do tempo de televisão, duas perguntas serão selecionadas pela equipe de eleições do Vota Bahia.

A sabatina vai ao ar terça-feira, 23, a partir das 18h, na TV Aratu, canal 4. O evento também será retransmitido no Portal A TARDE e nos sites da Metrópole e Aratu.

