Rui Costa é candidato do PT à sucessão estadual, diz Wagner

O candidato do governador Jaques Wagner (PT) à sucessão estadual na eleição de 2014 na Bahia será o secretário chefe da Casa Civil, Rui Costa. A confirmação foi feita nesta quinta-feira, 28, pelo próprio governador durante entrevista à Rádio Metrópole.

"A minha indicação para o diretório estadual do PT é o secretário da casa civil Rui Costa... Escolhido o nome, vamos todo mundo para rua. Agora é Rui se colocar e se apresentar", afirmou ele, no programa de rádio.

O nome de Rui Costa deve ser confirmado pela diretória do PT neste sábado, 30, quando membros do partido vão se reunir para oficializar o nome do candidato à eleição para o governo do estado. Na mesma ocasião, vão tomar posse os novos dirigentes do partido.

