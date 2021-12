Rui Costa diz não acreditar em pesquisas e aguarda 2º turno

O governador Rui Costa chegou ao Colégio Estadual Duque de Caxias, na Liberdade, por volta de 10h30 deste domingo, 2, para votar. O chefe do executivo estadual foi ao local junto com a candidata a prefeita Alice Portugal (PCdo B) e disse não acreditar no que as pesquisas revelam sobre a vitória ainda no primeiro turno do prefeito e candidato à reeleição, ACM Neto.

"Eu não acredito em pesquisas. Quem gosta disso são os donos dos institutos de pesquisas, que ganham muito dinheiro com isso. Seu eu acreditasse em pesquisa, hoje eu não estaria dando entrevista para vocês como governador da Bahia", disse. "Acho inclusive que a lei deveria restringir essa manipulação que as pesquisas em todas as eleições insistem em fazer. A soberania do voto popular tem que ser respeitada. Eu acredito nas ruas", afirmou.

Questionado sobre se haverá segundo turno para o pleito municipal na capital baiana, Rui foi lacônico. "Espero que sim". Rui ainda disse em tom otimista que a base do seu governo deve fazer um pouco mais de 300 prefeitos em todo o estado. "A possibilidade é da gente continuar fazendo parceria forte no interior da Bahia para levar o desenvolvimento e melhoria de qualidade vidas para as pessoas".

E sobre uma possível concorrência do prefeito ACM Neto para as eleições estaduais em 2018, o governador afirmou não se preocupar. "Para prever 2018, só consultando Mãe Diná...Tá muito longe", brincou.

