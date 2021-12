Rui Costa desqualifica a denunciante Dalva Sele

O candidato petista ao governo estadual, Rui Costa, disse que pouco ou nada sabia da vida da presidente da Ong Instituto Brasil, Dalva Sele. Mas pouco mais de 48 horas foram suficientes para que o candidato soubesse informações detalhadas ao menos sobre a vida financeira da denunciante de esquema milionário que teria beneficiado petistas na Bahia.

Outra declaração de Rui Costa também merece destaque, desta vez pelo otimismo: mesmo com as duras greves realizadas por professores e policiais militares durante o governo Jaques Wagner, o petista disse acreditar que será aquele que receberá maior números de votos entre os representantes das duas categorias.

As declarações de Costa foram dadas em sabatina realizada por jornalistas de A TARDE e conduzida por Levi Vasconcelos, gravada na segunda-feira, mas transmitida nesta terça, 23, pela TV Aratu/SBT, dentro do projeto Vota Bahia, que conta ainda com a participação do Grupo Metrópole.

>> Reveja a sabatina com Rui Costa;

O petista buscou desqualificar a denunciante Dalva Sele, sugerindo que ela estivesse a serviço de algum grupo político interessado em prejudicá-lo eleitoralmente. Segundo ela, por meio do Instituto, pelo menos R$ 50 milhões foram desviados de programas sociais em benefício do partido.

"Isso é uma farsa eleitoral, uma montagem feita pelos políticos tradicionais que há anos governavam e dominavam o estado da Bahia", disse o candidato Rui Costa.

O jornalista Biaggio Talento lembrou ao candidato a declaração do senador Walter Pinheiro (PT) que afirma que Sele era ligada a umas das tendências internas do partido, com a qual vivia às turras. Costa afirmou, ainda assim, não possuir qualquer relação com ela, que a encontrava somente em eventos sociais como jantares de adesão a campanhas eleitorais.

"Não tenho relação pessoal nem política com ela", disse o petista que afirmou também ser uma farsa a informação de Dalva Sele, segundo a qual o candidato recebeu do esquema pagamentos que variavam entre R$ 3 mil e R$ 5 mil. O candidato ao governo disse que em quatro anos de investigação do Ministério Público, o nome dele não foi citado.

Por outro lado, tenta vincular Sele a Paulo Souto, candidato do DEM ao governo. Rui afirma que os contratos da Ong começaram no governo de Souto. A TARDE, porém, já publicou que os contratos suspeitos começaram em 2008 e foram suspensos em 2010 por ordem do Tribunal de Contas do Estado (TCE).

Insinuações

O petista disse que vai acionar a Justiça Eleitoral, a Polícia Federal e o Ministério Público Federal para apurar suposto crime eleitoral que ele enxerga nas denúncias de Dalva Sele. "Ver se houve pagamento por esta suposta denúncia, quanto foi e quem fez o pagamento e quais os interessados envolvidos", apontou Rui Costa.

Ele disse não entender como foi que Dalva Sele passou quatro anos sem falar e somente a 15 dias das eleições relaciona o nome do candidato petista ao governo ao esquema de corrupção. "(Ela) estava há dois anos sem pagar o condomínio. A 15 dias das eleições, ela resolve seus problemas financeiros e foge do país", estranhou o petista.

Rui Costa também deu mostra de que engrossará o discurso contra o candidato Paulo Souto e aliados do ex-governador. "Os poderosos usam esses argumentos para atingir as pessoas que não têm a mesma força, o mesmo poderio econômico", afirmou Rui.

Ele continuou: "Eu não sou proprietário de TV". O petista diz que, no período eleitoral, há um duto que leva verbas da Prefeitura de Salvador para a Rede Bahia, da qual é sócio o prefeito ACM Neto, principal cabo eleitoral do candidato do Democratas.

Docentes e policiais

O otimismo do petista quanto aos votos dos professores e policiais é porque, segundo ele, passou a emoção dos momentos de reivindicação. "Receberei a maior parte dos votos de policiais e professores", aposta Costa.

Os docentes realizaram, em 2012, uma paralisação que durou 115 dias. "Mas o professor vai pensar: quanto é que eu recebia no governo passado? Seis por cento de ganho real. Quanto neste governo? Mais de 50%. O policial militar não tinha nem tíquete para se alimentar e com o atual governo recebeu 60% de ganho real", enumerou o candidato governista. O petista disse que confia na capacidade de "pensar rápido" do eleitor.

adblock ativo