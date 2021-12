Rui Costa desmente Souto sobre construção de hospitais

O petista Rui Costa acusa o ex-governador Paulo Souto (DEM) de afirmar que construiu o Hospital Dantas Bião, em Alagoinhas, durante o programa eleitoral divulgado nesta quarta-feira, 20, nas rádios. Nesta terça, 19, o democrata falou nas redes sociais sobre hospitais construídos em sua gestão, entre eles, o de Alagoinhas e Ribeira do Pombal (Hospital Santa Tereza).

Construímos o Hospital do Oeste, o de Ribeira do Pombal, o de Alagoinhas, a maternidade do Pau Miúdo e deixamos outros dois em construção. - Paulo Souto (@paulosoutoBA) 19 agosto 2014

"Estou surpreso. Ele disse que construiu o hospital de Alagoinhas, mas o que foi feito foi uma reforma. Quando divulgamos cinco hospitais, estamos falando de novos", criticou Rui Costa nesta quarta, 20, durante entrevista na rádio Metrópole, durante programa Vota Bahia, parceria dos grupos A TARDE e Aratu.

No site antigo da Secretaria de Saúde do Estado (Sesab), que ainda está no ar, consta que a unidade de Ribeira do Pombal "foi reformada, ampliada, reequipada e entregue à população em fevereiro de 2005". Já o Dantas Bião passou por uma ampla reforma e ampliou o número de atendimentos em junho de 2006. O mesmo endereço da Sesab chega a falar que a unidade de Alagoinhas "foi praticamente reconstruída".

Rui Costa promete construir mais nove hospitais na Bahia, além de contratar unidades filantrópicas e fazer parcerias com as municipais para ampliar o atendimento no interior. Ele se comprometeu a resolver os problemas de regulação no Estado, regionalizando a saúde pública para fornecer consultas, exames e cirurgia nos interior baiano.



Obras

O petista também disse que faltou iniciativa do democrata para resolver o problema do metrô. "O metrô ficou parado 14 anos, porque o governo anterior não tomou iniciativa para resolver".

A mesma postura foi usada para falar da Ferrovia de Integração Oeste Leste (Fiol). "A ferrovia atrasou, mas tem dez mil pessoas trabalhando na ferrovia hoje. É melhor ter com atrasos, do que ficar sentado e não fazer nenhuma obra estruturante para a Bahia", disse ele, acrescentando que o projeto a ferrovia já existia.

O petista destacou que o governador Jaques Wagner fez obras de infra-estutura, como a Via Expressa, Pinto de Aguiar, na Rótula do Abacaxi, além de iniciar o trabalho nas avenidas Gal Costa e 29 de Março.

"A Bahia tem que seguir em frente. Uma Bahia moderna, que pensa no futuro. Quero projetar a Bahia para o futuro. A Bahia sem água, no escuro, com analfabetismo, acho que os baianos querem deixar no passado", afirmou acusando que esse era o cenário do Estado no governo do democrata.

