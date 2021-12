Rui Costa comenta eleições e ignora resultado em Salvador

Por meio das redes sociais, o governador Rui Costa comentou os resultados das eleições municipais realizadas neste domingo, 2. Ele ignorou o resultado de Salvador, onde ACM Neto (DEM) venceu Alice Portgual (PC do B), e seus aliados no interior.

Falou apenas que os baianos exerceram sua cidadania e que as portas do governo continuarão abertas para as prefeituras, independente de partido político.

"Aproveito para ressaltar que asseguramos o clima de paz para as eleições nos 417 municípios baianos, e agora temos que garantir a continuidade da convivência harmônica na nossa sociedade democrática de direito", afirmou.

