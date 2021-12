Rui Costa cobra comportamento adequado em meio à pandemia e candidatos dizem cumprir protocolos

A propagação do novo coronavírus em eventos de campanha política nas ruas tem preocupado o governador Rui Costa (PT). Em viagem ao município de Itaberaba, nesta sexta, 09 , Rui pediu o apoio de todos candidatos na prevenção e combate à Covid-19 nas eleições deste ano e criticou verdadeiras micaretas” vistas em campanhas.

“Apesar de algumas pessoas acharem que a pandemia já foi embora, isso não é verdade. Em algumas cidades está crescendo o número de contaminados porque, infelizmente, algumas pessoas estão achando que a pandemia acabou. Quero alertar a quem está pedindo voto dos baianos e baianos, candidatos a vereadores e prefeitos para que, por favor, coloquem a saúde pública em primeiro lugar”, disse.

Na última quinta, 09, o Governo do Estado anunciou um novo decreto de calamidade pública, reforçando as ações contra a Covid-19 no estado, em que todos os órgão estaduais, de acordo com suas competências, deverão unir esforços na prevenção à propagação do vírus.

As campanhas dos candidatos à prefeitura de Salvador repercutiram a fala do governador. Desde o uso de máscara e álcool em gel à organização de mini-carreatas com veículos, o fato é que as ações nas ruas foram alteradas pelo cenário da pandemia.

O candidato do DEM, Bruno Reis, adotou uma série de protocolos de segurança a fim de evitar a propagação da Covid-19 em ações nas ruas. As medidas são seguidas pela chapa majoritária à prefeitura e por todos os candidatos a vereador da coligação, que engloba, no total, 15 legendas.

O objetivo, de acordo com a coordenação da campanha do candidato, é garantir a segurança e a preservação da vida no cenário da pandemia, além de reforçar ações de prevenção já tomadas pelo município e governo do Estado para conter a propagação do vírus.

"Essa não será uma eleição como as outras porque estamos ainda vivendo uma crise sanitária. Decidimos criar esse protocolo para que a nossa campanha seja a mais responsável e segura possível nesse momento de pandemia. Temos responsabilidade com a vida das pessoas”, disse Bruno Reis, por meio de sua assessoria de comunicação.

Segundo a assessoria do candidato, as gravações feitas na rua seguem todos os protocolos segurança. “A equipe é reduzida, o distanciamento é mantido e todos são testados como medida preventiva”.

Preocupada com a propagação da Covid-19 em ações nas ruas no período eleitoral, a coordenação da campanha da candidata à prefeitura de Salvador, Major Denice (PT), também tem seguido regras sanitárias de segurança.

“A campanha tem respeitado todas as regras sanitárias, com uso de máscaras, evitando caminhadas e aglomerações. Por isso, a aposta da candidatura tem sido na realização das carreatas, com o objetivo de respeitar as regras e garantir o cuidado com as pessoas.”, informou a assessoria de comunicação da candidata.

O candidato do Pros, Celsinho Cotrim, disse que sua campanha tem adotado uma série de medidas de prevenção e combate à propagação da Covid-19.

Dentre as medidas adotadas, estão o uso de máscara em todas as atividades, o máximo de 80 pessoas em ambiente fechados, com distanciamento social, medição de temperatura, água em copos lacrados e utilização de álcool em gel. A campanha do candidato vai prioriza carreatas.

A coordenação da campanha do Pastor Sargento Isidório (Avante), da coligação Cuidar de Gente, afirmou que, em relação às ações nas ruas, foi definido um protocolo de segurança “alinhado às melhores práticas sanitárias”.

De acordo com a assessoria do candidato, a campanha priorizará caravanas e mini-carretas com veículos com um número mínimo e seguro de pessoas, “ todos portando máscaras e álcool em gel 70”.

“Ou seja, nossa campanha não fará caminhadas tampouco comícios ou aglomerações, pois nosso compromisso é com vida e a saúde dos soteropolitanos", disse a assessoria.

A nova cloroquina

Quando questionado sobre quais medidas sua campanha está tomando para evitar a propagação da Covid-19 em eventos de rua, o candidato do PRTB, Cezar Leite, disse que está utilizando a vermectina, fármaco usado no tratamento de diferentes tipos de parasitas.

“Eu estou usando a vermectina como medida profilática. Vários estudos mostraram a eficácia da vermectina no combate e prevenção da Covid-19. Toda a equipe (de campanha) tem tomado essas medidas profiláticas.”, afirmou.

O candidato, uma figura próxima do bolsonarismo, disse que sua campanha tem se utilizado do distanciamento social e uso de máscara também, mas reclamou:

“O uso da máscara tem caído, a gente vê muita gente usando máscara por causa do decreto do prefeito (ACM Neto). O prefeito já deveria mudar esse decreto, usa quem quer, não pode ter obrigatoriedade. Vários estudos mostraram a pouca eficácia dessas máscaras. Estamos usando por causa do decreto”.

As assessorias de comunicação dos candidatos Olívia Santana (PCdoB), João Carlos Bacelar (Podemos) e Rodrigo Pereira (PCO) não responderam às perguntas até o fechamento desta matéria.

