Rui Costa anuncia a chapa majoritária nesta segunda-feira

O governador Rui Costa (PT) reúne o conselho político nesta segunda-feira, 25, às 16 horas, no Hotel Matiz, no bairro do Stiep, para anunciar oficialmente os nomes que vão integrar a chapa majoritária pela qual buscará a reeleição em outubro. A expectativa é grande no meio político, sobretudo, porque o governador Rui Costa deve confirmar que a senadora Lídice da Mata (PSB) ficará fora da chapa.

A vaga deve ir para o presidente da Assembleia Legislativa da Bahia, deputado Ângelo Coronel (PSD), que terá como companheiro na eleição para o senado o ex-governador Jaques Wagner (PT). João Leão (PP) permanecerá no cargo de vice.

Nada indica que o anúncio da chapa, hoje, irá amenizar as rusgas entre os dois aliados. A possível exclusão da senadora da chapa majoritária também preocupa os comandos nacionais do PSB e do PT, na medida que vêem costurando acordos regionais com vistas às eleições presidenciais.

No sábado, 23, Rui e Lídice se reuniram, mais uma vez, para tratar da chapa. Não houve avanços, afirmaram fontes que pediram o anonimato. Hoje pela manhã, a senadora estará em Cachoeira, no Recôncavo, para onde o governo do estado é transferido simbolicamente todo ano – fruto de projeto de autoria de Lídice quando deputada estadual.

A TARDE não conseguiu falar com a senadora, mas um dirigente do PSB confirmou que a Executiva estadual do partido também convocou uma reunião para as 16 horas, no mesmo horário em que Rui convocou o conselho político para anunciar a chapa.

O presidente da sigla, Carlos Siqueira, já defendeu que Lídice, caso se confirme a candidatura de Coronel, dispute o Senado em uma chapa avulsa. “Seria a única forma de reparar a injustiça que estão fazendo com ela”, afirmou.

A presidente nacional do PT, Gleisi Hoffmann também se manifestou contra a não permanência de Lídice na chapa – primeira mulher a se eleger senadora na Bahia. Pessoas próximas ao governador Rui Costa, no entanto, dizem que o peso do PSD, partido do senador Otto Alencar, que comanda quase 90 municípios, pode ser decisivo para opção por Angelo Coronel.

