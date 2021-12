Rui Costa agradece eleitor por resultado de pesquisa

O governador Rui Costa (PT) utilizou suas redes sociais para agradecer a todos que o parabenizaram pelo resultado da pesquisa divulgada pelo Ibope esta semana, em que sua gestão é avaliada como "bom" e "ótimo" por 37% dos entrevistados ouvidos em Salvador, e como regular por outros 40%.

Rui atribui o desempenho favorável na pesquisa ao intenso trabalho desenvolvido pelo governo do estado na capital baiana. Lembrou que seguem em ritmo avançado importantes obras de mobilidade urbana, como a linha 2 do metrô, as Linhas Azul e Vermelha e a Via Expressa Barradão, além de ações como a construção de contenções de encosta, a recuperação do Centro Antigo e a implantação de nova unidade do Hospital Geral do Estado (HGE 2).

O governador citou, ainda, intervenções realizadas nos últimos anos em Salvador, como a Via Expressa Dois de Julho, o complexo viário do aeroporto, os viadutos do Imbuí e Narandiba, as vias marginais da avenida Paralela, a duplicação das avenidas Pinto de Aguiar e Orlando Gomes, e a nova Concha Acústica do Teatro Castro Alves (TCA).

Em publicação feita no Facebook, Rui Costa afirmou que "maior que a preocupação com pesquisas é a constante preocupação com o trabalho, não apenas na capital como em toda a Bahia".

A pesquisa Ibope/TV Bahia ouviu um total de 602 pessoas na capital, no período de 18 a 21 de agosto. O nível de confiança do levantamento, segundo o instituto, é de 95%, e a margem de erro de 4 pontos percentuais, para mais ou para menos. A pesquisa está registrada no Tribunal Regional Eleitoral (TRE) com o número Ba-02257/2016.

