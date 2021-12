Rui chegou "às raias da arrogância", diz Lídice

A candidata do PSB ao governo baiano, Lídice da Mata, disse que o candidato do PT, Rui Costa, chegou ao "limite da arrogância" por ter declarado que vai vencer a eleição no primeiro turno.

"Não cabe a ninguém dizer que vai ganhar no primeiro turno numa campanha como nós estamos. Soa artificial e desrespeitoso com os demais (candidatos)", observou, ironizando: "O poder vai fazendo com que as pessoas percam a sensibilidade, não percebam que estão no limite da arrogância".

Ela deu essas declarações logo após ser entrevistada na manhã desta quinta-feira, 22, por Mário Kertész, da Rádio Metrópole, no projeto Vota Bahia (parceria entre o Grupo A TARDE, Metrópole e TV Aratu).

"Traição"

No bate-papo de 20 minutos com o apresentador, Lídice subiu o tom das críticas contra seus antigos aliados quando foi indagada sobre o que achava de alguns petistas a considerarem uma "traidora", pelo fato de ter sido eleita senadora, em 2010, na chapa do governador Jaques Wagner, sem gastar "um centavo", e agora lançar candidatura própria ao governo em vez de aderir a nome do PT.

Declarando ser "difícil lhe colocarem esse carimbo, disse que "se há alguém que não pode cobrar fidelidade é o PT". E provocou: "Ou alguém se esquece que o PT participou do meu governo (na prefeitura de Salvador) e no dia seguinte que deixou o governo me atacava mais que o PFL? Alguém esquece que o PT participou do governo de João Henrique até o último momento, saiu e começou a atacá-lo?", devolveu a senadora, afirmando ser "leal e fiel" a seus princípios.

Explicou que, ao decidir lançar candidatura própria ao governo do estado, "não deu um passo sem comunicar e discutir com o governador (Wagner)".

Considera que seu nome era uma renovação na aliança vencedora da eleição de 2010, mas disse que não foi escolhida com a candidata do grupo de partidos que apoiam o governador Jaques Wagner "porque o PT só quer discutir a renovação da política baiana" dentro do seu próprio partido.

"Assim ele trai um princípio fundamental na democracia, que é a alternância de poder", disse, apontando outra contradição petista no princípio fundamental na construção de uma aliança política, "que é transformar-se em dono da frente política". Finalmente, disse: "Quem tem alguma traição a apresentar não sou eu", observando que o PT teria muito mais "a refletir" sobre o tema.

Identidade

Lídice participou, em Brasília, da reunião da cúpula do PSB e partidos aliados para o lançamento da nova chapa à eleição presidencial.

Explicou que não chegou a ser convidada para ocupar o posto de vice na chapa que tem Marina Silva como candidata. "A discussão interna foi de qual perfil poderia responder às nossas necessidades de ter um vice. Chegamos ao nome do deputado Beto Albuquerque, que foi meu candidato desde o início". Ponderou que, "além disso, meu compromisso com o Eduardo Campos foi de ser candidata ao governo da Bahia e não vamos romper", declarou.

Indagada se Marina teria mais identidade com sua candidatura de governadora, Lídice observou que pessoalmente tinha uma "grande identidade" com a candidatura de Campos.

"Ele era muito afetivo nas suas relações pessoais e nós estávamos vivendo um momento muito rico de convivência. Claro que Marina tem uma trajetória que admiro muito e vamos fazer uma bela campanha na Bahia e no Brasil", afirmou.

adblock ativo