Rui anuncia fundo imobiliário para viabilizar ponte Salvador-Itaparica

O candidato ao governo do estado pelo PT, Rui Costa, condicionou o apoio dele ao projeto da ponte Salvador-Itaparica, caso eleito, a "uma solução econômica" em que a maior parte dos R$ 6 bilhões estimados para a obra sejam investidos pela iniciativa privada. Entre as medidas para viabilizar a ponte, ele anunciou o plano de criar um fundo imobiliário.

A obra, uma das principais promessas do principal padrinho da candidatura de Rui, o governador Jaques Wagner, deve ficar pronta para licitação até o final deste ano, de acordo com projeção recente do secretário do Planejamento, José Sérgio Gabrielli.

Segundo Rui, esse novo arranjo encontra resistência dentro do governo, mas ainda será feito por ele, caso eleito. "Tem posições diferentes dentro do governo atual. Mas a ponte precisa ter como pilar a relação com a iniciativa privada", afirmou durante palestra para empresários da construção civil e do mercado imobiliário nesta segunda-feira, 11, na sede do Sindicato da Indústria da Construção Civil na Bahia (Sinduscon-Ba).

"Eu pretendo sim tocar (a ponte), será prioridade, mas vou buscar alicerçar em um braço forte da iniciativa privada, envolvendo o mercado imobiliário, que pode ser um alavancador, a partir de um fundo de longo prazo", afirmou Rui Costa.

O candidato acredita que os governos estadual e federal vão encontrar dificuldades para financiar o projeto com recursos próprios.

"Não acredito que no próximo período, com o cenário macroeconômico, nós teremos disponíveis do governo federal R$ 6 bilhões em recursos públicos, mesmo de recursos federais", disse, lembrando que projeta com investimentos públicos apenas o necessário para alavancar as obras.

Relação com prefeitura

Em um eventual governo dele, Rui Costa acredita que o relacionamento entre ele e o prefeito ACM Neto (DEM) será bom, apesar das posições políticas distintas.

"Acho que será do maior interesse tanto do meu quanto do prefeito (manter uma boa relação), até porque quando as obras acontecem na cidade e a população tem a sensação de bem estar, todos ganham, inclusive o prefeito. Eu não sou ingênuo e ele também não é", ressaltou, lembrando obras que pretende realizar em Salvador.

