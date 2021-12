Rui anuncia apoio a Alice, diz presidente do PCdoB

O governador Rui Costa (PT) manifestou seu apoio à candidatura da deputada Alice Portugal (PCdoB) à prefeitura de Salvador, após encontro realizado na tarde desta quinta-feira, 14, entre os dois e mais o presidente estadual do PCdoB, deputado Daniel Almeida.

A conversa dos três ocorreu na Governadoria. Almeida saiu satisfeito após Rui ter "batido o martelo" em favor de Alice. Na noite desta quarta-feira, 13, o diretório municipal do PT havia definido pelo apoio à deputada já que os petistas resolveram não lançar candidato a prefeito.

"Ele está muito entusiasmado", disse Almeida se referindo ao governador, informando que na próxima semana o PCdoB, o PT e o PSB devem fechar a escolha do vice da chapa, os candidatos à eleição de vereador e as datas das convenções que homologarão as chapas majoritária e proporcional.

