Rodrigo Rollemberg é eleito governador do DF

O candidato do PSB, Rodrigo Rollemberg, venceu matematicamente a disputa para o governo do Distrito Federal, com 55,7% dos votos válidos. Jofran Frejat, do PR, ficou em segundo lugar, com 44,3% dos votos válidos.

Até agora, foram apurados 97,26% das urnas. Os votos brancos somam 2,54% e os nulos, 9,2%. A abstenção está em 12,28%.

Nascido no Rio de Janeiro, Rodrigo Rollemberg, de 55 anos, é formado em história pela Universidade de Brasília (UnB). Filiado ao PSB desde 1985, iniciou a carreira política concorrendo ao cargo de deputado distrital em 1990, mas não conseguiu ser eleito. Em 1996, foi nomeado secretário de Turismo, Lazer e Juventude no governo do então petista Cristovam Buarque, permanecendo no cargo até 1998, quando foi eleito deputado distrital. Quatro anos depois tentou a vaga de governador, mas foi derrotado.

Em 2006, foi nomeado secretário de Inclusão Digital do Ministério da Ciência e Tecnologia durante o governo do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e no mesmo ano foi reeleito ao cargo de deputado distrital. Em 2010, foi eleito senador pelo Distrito Federal.

No primeiro turno, Rodrigo Rollemberg obteve 45,23% e Frejat, 27,97%, dos votos válidos.

