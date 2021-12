RMS tem contingente de 350 mil desempregados

A Região Metropolitana de Salvador (RMS) tem aproximadamente 350 mil desempregados.



De acordo com um estudo do Sistema PED (Pesquisa de Emprego e Desemprego), sobre as exigências para contratação na Região Metropolitana de Salvador em2008, a escolaridade é um item exigido em 67% das oportunidades. Experiência profissional e cursos de capacitação vêm em seguida, em 34,6% e 28% dos casos, respectivamente.



José Antônio Landim, 36 anos, diz que desistiu do mercado formal por enquanto.



“Sou flanelinha com muito orgulho, apesar da discriminação”, afirma. Com formação até a 8ª série, trabalhou como cobrador do transporte complementar, vendeu toalhas e lençóis de porta em porta, como borracheiro e garçom. “Quero tirar a habilitação para dirigir ônibus. É o meu sonho”, diz.







