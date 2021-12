Reunião entre PT, PSB e PCdoB termina sem definição

Mais uma reunião para decidir a posição do PT, PSB e PCdoB nas eleições municipais deste ano em Salvador terminou sem definição. Após mais de três horas de conversas, os dirigentes dos partidos não chegaram a um entendimento sobre a unidade defendida pelo PT, que incluiria as três legendas e o PSD, que já anunciou apoio à pré-candidatura da deputada federal Alice Portugal (PC do B).

Os representantes dos partidos devem se reunir novamente nesta sexta-feira, 8, prazo dado pelo presidente estadual do PT, Everaldo Anunciação, para chegar a uma decisão. Inicialmente, cada partido irá se reunir internamente e, depois, haverá uma nova reunião com todos.

A unidade não avança por conta da composição de uma chapa proporcional com o PT, pois PSB e PCdoB acreditam que podem perder vagas no legislativo para os petistas, que têm maior densidade eleitoral. Além disso, o PT deseja que, dentro da unidade, a chapa seja encabeçada pela senadora Lídice da Mata (PSB), mas o PCdoB não abre mão da candidatura própria.

Assim, membros dos partidos afirmam que a probabilidade maior é que deste debate saiam duas chapas para a disputa eleitoral: a de Alice Portugal, com um nome do PSD como vice, e a de Lídice Mata (PSB), com indicação do PT para o vice.

Mais duas

A base do governador Rui Costa (PT) conta com mais duas pré-candidaturas para a corrida eleitoral. Uma é a do deputado estadual Pastor Sargento Isidório (PDT) e a outra é a de Claudio Silva (PP), que teria o ex-prefeito João Henrique Carneiro (PR) como vice na chapa.

