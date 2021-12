Uma confusão se deu na manhã deste domingo, 2, no Colégio Estadual Duque de Caixias, no bairro da Liberdade, em Salvador. A situação aconteceu após uma fiscal do Tribunal Regional Eleitoral (TRE) tentar retirar uma urna de uma das salas do colégio eleitoral, que, segundo ela, estava quebrada.



Eleitores que estavam no local barraram a mulher que estava com um crachá de fiscal, tentando sair sem a companhia de policiais do local, com a caixa da urna nas mãos. Ao ser questionada sobre a retirada da urna, a fiscal alegou que estava quebrada.



O conflito foi resolvido após a urna retornar à sala de votação e aguardar a presença da polícia para acompanhar a remoção.



O TRE informou, por meio de nota, que a "técnica de urna, contratada pela Justiça Eleitoral, fazendo o trabalho sob orientação do cartório eleitoral da 11ª Zona, levando uma urna eletrônica de contingência até o veículo oficial do TRE-BA, que esperava em frente ao Colégio Duque de Caxias".

De acordo com o tribunal, o homem que é filmado ajudando a técnica de urna também é colaborador da Justiça Eleitoral, a serviço da 11ª Zona.

Retirada de urna causa confusão em colégio na Liberdade

