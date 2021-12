Resultados da eleição começam a ser divulgados após as 20h

Por causa do horário de verão, que começou no último domingo, 19, nos estados das regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste, os primeiros resultados do segundo turno das eleições para a Presidência da República só começarão a ser divulgados às 20h (horário de Brasília) pelo Tribunal Superior Eleitoral. Isso porque os números só podem ser conhecidos depois que todos os estados finalizarem a votação.



Com a adoção do horário de verão, o Acre ficará com três horas a menos em relação à capital do país e terminará a votação às 17h locais - 20h em Brasília. Os resultados de pesquisas de boca de urna também só poderão ser tornados públicos a partir das 20h.



Mesmo com o horário de verão, o período de votação não será alterado, ou seja, permanecerá das 8h às 17h, obedecendo o horário local. Os resultados do segundo turno para governador nos 13 estados e no Distrito Federal começarão a ser divulgados logo após o término da votação em cada estado (17h, pelo horário local).



Os estados do Nordeste, além do Tocantins, do Pará e do Amapá, que não adotam o horário de verão, estão com uma hora a menos em relação a Brasília. Em Roraima, Rondônia e na maior parte do Amazonas, a diferença atualmente é de duas horas a menos em relação ao horário oficial. Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, onde o horário de verão é adotado, estão com uma hora a menos. Por causa do fuso horário e do horário de verão, o estado do Acre e parte do Amazonas têm três horas a menos em relação a Brasília.

