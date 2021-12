Resultado de pesquisa acalora debate entre prefeituráveis

Os resultados da última pesquisa Ibope, em que candidato Nelson Pelegrino (PT) aparece pela primeira vez como favorito à sucessão municipal, tornou o debate entre os prefeituráveis na Rádio Sociedade, na manhã desta sexta-feira, 28, ainda mais acalorado.

O candidato ACM Neto (DEM), que até o momento mantinha uma posição defesa, se apresentou de forma muito mais ofensiva. Nas duas oportunidades que teve de fazer perguntas, o postulante direcionou questionamentos à Pelegrino.

Em uma das vezes falou que o candidato teria indicado seu primo para a Secretaria Municipal de Saúde durante o governo de João Henrique. Com a afirmação, Pelegrino pediu direito de resposta e disse que Neto está "desesperado por causa do resultado das pesquisas".

Em outra oportunidade, Neto cutucou o candidato petista criticando o Governador da Bahia. O democrata perguntou o que Pelegrino achava de ver Jaques Wagner sobrevoando a cidade de helicóptero, enquanto a população estava presa em engarrafamentos nas ruas. Pelegrino não respondeu.

O postulante do PT, que no início da campanha mantinha uma postura muito mais ofensiva, apareceu no debate em posição de defesa. Na oportunidades que teve de fazer perguntas, preferiu direcionar os seus questionamentos à Mário Kertész (PMDB) e Márcio Marinho (PRB).

Críticas - O candidato peemedebista, assim como tem feito em sua propaganda de TV, criticou o embate entre os candidatos que aparecem como líderes nas pesquisas. Deste modo, reiterou o seu posicionamento de que não está contra algum candidato, mas que está a favor de Salvador.

Já Márcio Marinho deu ênfase na segurança, criticando a gestão de João Henrique e prometendo ampliar e armar a guarda municipal, além de instalar câmeras de segurança em locais estratégicos da cidade.

Hamilton Assis (Psol) destacou a Lei de Ordenamento do Uso e Ocupação do Solo ( Louos), afirmando que o projeto aumentou a especulação imobiliária na cidade sem a visão sustentável. Por esse motivo, prometeu retomar o conselho do meio ambiente, caso eleito.

O candidato Rogério Tadeu da Luz (PRTB) destacou a construção do aerotrem na cidade, caso eleito, e ironizou o embate entre Neto e Pelegrino: "parecem Tom e Jerry", brincou.

adblock ativo