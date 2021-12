Resultado da eleição promove renovação na Assembleia

A Assembleia Legislativa da Bahia renovou 49% de suas 63 cadeiras, com a entrada de 31 novos deputados e a substituição de velhos nomes. O balanço dos parlamentares eleitos ou reeleitos indica que a bancada governista que sai das urnas é minotitária: são 34 situacionistas contra 36 oposicionistas – ainda que seja esperada a tradicional debandada para a base do governo tão logo sejam homologados os resultados.

Deputados como Heraldo Rocha (DEM), Carlos Gaban (DEM), Jurandy Oliveira (PRP), Capitão Tadeu (PSB), não conseguiram se reeleger. As coligações de oposição que integravam o arco de alianças da candidatura de Geddel Vieira Lima (PMDB) PMDB-PSC-PR-PRTB (15 vagas), PTdoB-PSDC-PMN-PRP (quatro vagas) e PTN-PTB-PTC (3 vagas) são hoje o grosso da oposição que sai das urnas.

O DEM foi o partido que mais perdeu na representação estadual pois contava com uma bancada de dez deputados na atual legislatura e diminuiu seu poder de fogo pela metade, elegendo apenas cinco parlamentares. O PV inaugura uma vaga no legislativo estadual com a eleição de Eures Ribeiro.

O deputado mais votado foi o atual presidente da Assembleia Legislativa, Marcelo Nilo (PDT), que arregimentou nada menos de 139 mil votos. Nilo deve começar sua sexta legislatura com anseio de levar à frente um terceiro mandato na Casa. Logo atrás dele em número de votos, aparece um debutante das urnas: Mario Negromonte Jr. (PP), filho do deputado federal Mario Negromonte (PP) – também reeleito – que conseguiu a expressiva soma de mais de 113 mil votos.

Câmara - Na Câmara Federal, os deputados federais mais votados na Bahia foram ACM Neto (DEM), com 328.450 votos, e Lúcio Vieira Lima (PMDB), com mais de 221 mil votos. No terceiro lugar do "ranking", Rui Costa (PT) obteve 212 mil votos. Em 2006, Neto também foi o mais votado, conseguindo mais de 400 mil votos.

Confira a lista oficial dos deputados eleitos no Estado:

>> Deputado Federal

ACM NETO DEM 328.450 (4,91%)

LUCIO VIEIRA LIMA PMDB - PTB / PMDB / PSC / PR / PRTB 221.616 (3,32%)

RUI COSTA PT - PRB / PP / PDT / PT / PHS / PSB / PC do B 212.157 (3,17%)

JOÃO LEÃO PP - PRB / PP / PDT / PT / PHS / PSB / PC do B 203.604 (3,05%)

PELEGRINO PT - PRB / PP / PDT / PT / PHS / PSB / PC do B 202.798 (3,03%)

MÁRIO NEGROMONTE PP - PRB / PP / PDT / PT / PHS / PSB / PC do B 169.209 (2,53%)

MÁRCIO MARINHO PRB - PRB / PP / PDT / PT / PHS / PSB / PC do B 157.917 (2,36%)

FELIX JR PDT - PRB / PP / PDT / PT / PHS / PSB / PC do B 148.885 (2,23%)

AFONSO PT - PRB / PP / PDT / PT / PHS / PSB / PC do B 143.795 (2,15%)

DANIEL ALMEIDA PC do B - PRB / PP / PDT / PT / PHS / PSB / PC do B 135.817 (2,03%)

VALMIR ASSUNÇÃO PT - PRB / PP / PDT / PT / PHS / PSB / PC do B 132.999 (1,99%)

ANTONIO IMBASSAHY PSDB 112.630 (1,69%)

JUTAHY MAGALHÃES JÚNIOR PSDB 110.268 (1,65%)

ZÉZEU PT - PRB / PP / PDT / PT / PHS / PSB / PC do B 109.109 (1,63%)

EDSON PIMENTA PC do B - PRB / PP / PDT / PT / PHS / PSB / PC do B 103.940 (1,56%)

ALICE PORTUGAL PC do B - PRB / PP / PDT / PT / PHS / PSB / PC do B 101.588 (1,52%)

WALDENOR PT - PRB / PP / PDT / PT / PHS / PSB / PC do B 87.930 (1,32%)

OZIEL OLIVEIRA PDT - PRB / PP / PDT / PT / PHS / PSB / PC do B 81.811 (1,22%)

FERNANDO TORRES DEM 79.204 (1,18%)

MAURICIO TRINDADE PR - PTB / PMDB / PSC / PR / PRTB 77.335 (1,16%)

GERALDO SIMÕES PT - PRB / PP / PDT / PT / PHS / PSB / PC do B 75.977 (1,14%)

JOAO BACELAR PR - PTB / PMDB / PSC / PR / PRTB 75.327 (1,13%)

ARTHUR MAIA PMDB - PTB / PMDB / PSC / PR / PRTB 74.134 (1,11%)

JOSE ROCHA PR - PTB / PMDB / PSC / PR / PRTB 73.935 (1,11%)

CLAUDIO CAJADO DEM 72.098 (1,08%)

SERGIO BRITO PSC - PTB / PMDB / PSC / PR / PRTB 71.889 (1,08%)

JOSÉ NUNES DEM 70.483 (1,05%)

ANTONIO BRITO PTB - PTB / PMDB / PSC / PR / PRTB 70.209 (1,05%)

ERIVELTON SANTANA PSC - PTB / PMDB / PSC / PR / PRTB 69.765 (1,04%)

JOSIAS GOMES PT - PRB / PP / PDT / PT / PHS / PSB / PC do B 69.619 (1,04%)

JOSE CARLOS ARAUJO PDT - PRB / PP / PDT / PT / PHS / PSB / PC do B 69.564 (1,04%)

MARCOS MEDRADO PDT - PRB / PP / PDT / PT / PHS / PSB / PC do B 68.216 (1,02%)

LUIZ ARGÔLO PP - PRB / PP / PDT / PT / PHS / PSB / PC do B 68.025 (1,02%)

FABIO SOUTO DEM 65.985 (0,99%)

ROBERTO BRITTO PP - PRB / PP / PDT / PT / PHS / PSB / PC do B 64.126 (0,96%)

AMAURI TEIXEIRA PT - PRB / PP / PDT / PT / PHS / PSB / PC do B 63.729 (0,95%)

LUIZ ALBERTO PT - PRB / PP / PDT / PT / PHS / PSB / PC do B 63.686 (0,95%)

PAULO MAGALHÃES DEM 53.620 (0,80%)

JÂNIO NATAL PRP - PTN / PPS / PSDC / PMN / PTC / PRP / PT do B 41.585 (0,62%)

>> Deputado estadual

MARCELO NILO PDT - PRB / PP / PDT / PT 139.794 (2,06%)

MÁRIO NEGROMONTE JÚNIOR PP - PRB / PP / PDT / PT 113.398 (1,67%)

RONALDO CARLETTO PP - PRB / PP / PDT / PT 101.816 (1,50%)

ZÉ NETO PT - PRB / PP / PDT / PT 81.223 (1,20%)

LUIZA MAIA PT - PRB / PP / PDT / PT 79.858 (1,18%)

CACÁ LEÃO PP - PRB / PP / PDT / PT 79.137 (1,17%)

ROBERTO CARLOS PDT - PRB / PP / PDT / PT 75.873 (1,12%)

ZÉ RAIMUNDO PT - PRB / PP / PDT / PT 70.322 (1,04%)

ROSEMBERG PINTO PT - PRB / PP / PDT / PT 70.122 (1,03%)

MARIA LUIZA CARNEIRO PSC - PMDB / PSC / PR / PRTB 65.930 (0,97%)

DERALDO DAMASCENO PSL - PSL / PSB 65.297 (0,96%)

GRAÇA PIMENTA PR - PMDB / PSC / PR / PRTB 64.935 (0,96%)

EUCLIDES FERNANDES PDT - PRB / PP / PDT / PT 63.013 (0,93%)

TOM DEM 62.391 (0,92%)

SIDELVAN NÓBREGA PRB - PRB / PP / PDT / PT 62.386 (0,92%)

ROGÉRIO ANDRADE DEM 60.292 (0,89%)

MARCELINO GALO PT - PRB / PP / PDT / PT 59.456 (0,88%)

NELSON LEAL PSL - PSL / PSB 58.817 (0,87%)

NEUSA CADORE PT - PRB / PP / PDT / PT 58.059 (0,86%)

CLAUDIA OLIVEIRA PT do B - PPS / PSDC / PMN / PRP / PT do B 58.034 (0,86%)

GILDASIO PENEDO DEM 57.900 (0,85%)

FÁTIMA NUNES PT - PRB / PP / PDT / PT 57.843 (0,85%)

PASTOR JOSÉ DE ARIMATEIA PRB - PRB / PP / PDT / PT 56.896 (0,84%)

PAULO RANGEL PT - PRB / PP / PDT / PT 55.761 (0,82%)

JOSEILDO RAMOS PT - PRB / PP / PDT / PT 55.721 (0,82%)

BRUNO REIS PRP - PPS / PSDC / PMN / PRP / PT do B 55.267 (0,81%)

MARIA DEL CARMEN PT - PRB / PP / PDT / PT 53.792 (0,79%)

ADERBAL CALDAS PP - PRB / PP / PDT / PT 53.224 (0,78%)

ADOLFO MENEZES PRP - PPS / PSDC / PMN / PRP / PT do B 52.255 (0,77%)

FABRICIO PC do B 52.057 (0,77%)

LEUR LOMANTO JUNIOR PMDB - PMDB / PSC / PR / PRTB 50.469 (0,74%)

REINALDO BRAGA PR - PMDB / PSC / PR / PRTB 49.854 (0,74%)

ALAN SANCHES PMDB - PMDB / PSC / PR / PRTB 47.298 (0,70%)

JOAO BONFIM PDT - PRB / PP / PDT / PT 47.083 (0,69%)

JOAO CARLOS BACELAR PTN - PTB / PTN / PTC 46.990 (0,69%)

PR SGTº ISIDORIO PSB - PSL / PSB 46.963 (0,69%)

CARLOS UBALDINO PSC - PMDB / PSC / PR / PRTB 46.796 (0,69%)

SANDRO RÉGIS PR - PMDB / PSC / PR / PRTB 46.783 (0,69%)

HERBERT BARBOSA DEM 46.723 (0,69%)

IVANA BASTOS PMDB - PMDB / PSC / PR / PRTB 46.401 (0,68%)

LUCIANO SIMÕES PMDB - PMDB / PSC / PR / PRTB 46.296 (0,68%)

LUIZ AUGUSTO PP - PRB / PP / PDT / PT 45.505 (0,67%)

TARGINO MACHADO PSC - PMDB / PSC / PR / PRTB 45.265 (0,67%)

MARIA LUIZA LAUDANO PT do B - PPS / PSDC / PMN / PRP / PT do B 43.937 (0,65%)

ANGELA SOUSA PSC - PMDB / PSC / PR / PRTB 43.588 (0,64%)

PEDRO TAVARES PMDB - PMDB / PSC / PR / PRTB 43.202 (0,64%)

TEMÓTEO BRITO PMDB - PMDB / PSC / PR / PRTB 42.927 (0,63%)

CORONEL PP - PRB / PP / PDT / PT 41.346 (0,61%)

PAULO AZI DEM 40.992 (0,60%)

J. CARLOS PT - PRB / PP / PDT / PT 40.850 (0,60%)

PAULO CAMERA PDT - PRB / PP / PDT / PT 40.666 (0,60%)

VANDO PSC - PMDB / PSC / PR / PRTB 39.738 (0,59%)

BIRA CORÔA PT - PRB / PP / PDT / PT 39.254 (0,58%)

YULO PT - PRB / PP / PDT / PT 38.967 (0,57%)

CARLOS BRASILEIRO PT - PRB / PP / PDT / PT 38.825 (0,57%)

ÁLVARO GOMES PC do B 38.463 (0,57%)

ELMAR PR - PMDB / PSC / PR / PRTB 38.406 (0,57%)

CARLOS GEILSON PTN - PTB / PTN / PTC 37.205 (0,55%)

KELLY MAGALHÃES PC do B 36.141 (0,53%)

ADOLFO VIANA PSDB 32.625 (0,48%)

AUGUSTO CASTRO PSDB 31.062 (0,46%)

CORONEL GILBERTO SANTANA PTN - PTB / PTN / PTC 28.732 (0,42%)

EURES RIBEIRO PV 25.932 (0,38%)

