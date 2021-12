Republicanos articula candidaturas às prefeituras de Salvador e Feira de Santana

Com o fim das coligações proporcionais nas eleições de 2020, os partidos estão priorizando a construção de candidaturas para o cargo de prefeito no intuito de viabilizar a eleição de vereadores. A executiva nacional do Republicanos, que se chamava PRB até o último mês de agosto, teve uma reunião recentemente e pediu empenho dos diretórios regionais na busca por nomes que possam disputar o cargo de prefeito nas principais cidades.

Em entrevista ao Portal A TARDE, o presidente do Republicanos na Bahia, deputado federal Márcio Marinho, disse que a legenda já decidiu que terá nomes concorrendo ao Executivo em Salvador e Feira de Santana, as duas maiores cidades do estado. Entretanto, frisa o dirigente, ainda não estão sendo discutidos os prováveis nomes.

Na capital baiana, a última vez que o partido lançou candidatura própria foi em 2012, quando o próprio Márcio Marinho alcançou o quarto lugar na disputa pela prefeitura, com cerca de 84 mil votos. Em 2016, a agremiação apoiou o prefeito ACM Neto (DEM), que obteve sua reeleição na ocasião. Antes, Marinho tinha sido candidato a vice-prefeito na chapa encabeçada por Neto na eleição de 2008.

Em Feira de Santana, o partido criado em 2005 nunca teve candidato ao cargo majoritário. Na última eleição, o Republicanos apoiou o candidato vencedor Zé Ronaldo (DEM). Atualmente, integra a base do governo municipal. Em 2012, apoiou o candidato Tarcízio Pimenta.

Eleição atípica

“Eleição sem coligação proporcional é uma dificuldade que todos os partidos vão enfrentar. Para organizar a chapa de vereadores, precisará de lideranças fortes concorrendo na majoritária”, ressalta o presidente do partido.

Além de Salvador e Itabuna, o deputado diz que a sigla estuda lançar nomes também em cidades como Itabuna, Mucuri e Santa Maria da Vitória.

