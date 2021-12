Repercussão de atitude de Serra em gravação de programa lidera Trending Topics

Durante entrevista ao programa Jogo do Poder, da CNT, na noite de quarta-feira, 15, o candidato do PSDB à Presidência da república, José Serra, protagonizou uma situação desconcertante. O tucano ameaçou abandonar as gravações ao ser perguntado sobre a quebra de sigilo fiscal envolvendo sua filha, e sobre as pesquisas de intenção de voto. A gravação do aúdio foi divulgada no portal Terra nesta quinta, 16, e alcançou a primeira posição no trending topics nacional (ranking dos assuntos mais repercutidos no twitter).

No primeiro dos quatro blocos do programa, Serra irritou-se pela insistência da apresentadora em tratar da quebra de sigilo e das pesquisas de intenção de voto, argumentando que teria sido informado que a pauta do programa seria sobre suas propostas de governo, além de economia e política.

No intervalo entre o primeiro e o segundo bloco, Serra ameaçou abandonar o programa e disse que a apresentadora estava repetindo os argumentos do PT. O candidato pediu que as câmeras fossem desligadas para conversarem em off, e disse que o programa parecia montado. Após breve conversa, Serra aceitou continuar a entrevista e, posteriormente, alegou que o desentendimento foi devido a um mal estar estomacal. A postura de Serra foi criticada no microblog e a hashtag #serradeupiti alcançou o primeiro lugar no trending topics brazil na noite de quarta, ficando entre os quatro primeiros até a tarde desta quinta. Os usuários do Twitter postaram mensagens criticando a postura de Serra e ironizando o fato, em alusão ao desespero do tucano por ele estar atrás nas pesquisas de intenção de voto. Após as gravações, a Rede CNT entregou o bruto com as gravações do programa à equipe de campanha do tucano, alegando não querer se envolver em questões sobre vazamento de imagens na internet.

adblock ativo