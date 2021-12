Relatório do Datafolha mostrava números díspares no texto e na tabela

Da Redação



O Datafolha admitiu no início da noite de terça, 27, erro na divulgação de dados de pesquisa feita pelo instituto para medir a intenção de votos para governador e senadores da Bahia. Segundo Luciana Chong , coordenadora da pesquisa, o instituto passou para o jornal Folha de São Paulo tabelas desatualizadas sobre os estudos. Datafolha e Folha de São Paulo pertencem ao mesmo grupo empresarial.

Segundo a coordenadora, os números corretos são, para governador e no estudo estimulado: Jaques Wagner (PT) com 44%; Paulo Souto (DEM) com 23%; Geddel (PMDB) 13%. Em relação aos números divulgados anteriormente a alteração foi de um ponto percentual nos números das opções Brancos ou nulos – de 6% para 5% –; e de Não sabe, que subiu de 13% para 14%.

Para o Senado, foram confirmados os índices de 22% para Lídice da Mata (PSB) e 18% para Walter Pinheiro (PT). César Borges (PR) continuou com 34%.

O jornal Folha de São Paulo divulgou e distribuiu para clientes da agência Folhapress a informação de que Borges teria 34%, enquanto Lídice e Pinheiro pontuariam 26% e 20%.

O Datafolha refez seus cálculos depois de A TARDE questionar o instituto sobre as divergências entre os números apresentados pela Folha de São Paulo e pelo site do instituto, que tambem trazia a mesma incongruência entre o texto do relatório da pesquisa com uma tabela apresentada na página 21 (que mostrava os mesmos dados divulgados pelo jornal).

Ainda de terça, enquanto os dados eram revisados, a pesquisa foi retirada do site, reaparecendo no início da noite já com as devidas correções. Em rápida entrevista por telefone, a coordenadora da pesquisa garantiu que os novos números seriam publicados hoje pelo jornal Folha de São Paulo e que, depois da republicação da pesquisa, o Instituto Datafolha emitiria uma nota oficial sobre o ocorrido.

Essa foi a primeira pesquisa feita pelo Instituto Datafolha na Bahia após a oficialização das candidaturas na Justiça Eleitoral. O estudo, feito em parceria com a TV Globo, ouviu 1.086 eleitores entre 20 e 23 de julho em 42 municípios baianos. A margem de erro é de três pontos percentuais para mais ou para menos.



Presidente - A pesquisa feita para governador e senadores da Bahia é uma extensão de estudo nacional para contabilizar a intenção de voto dos candidatos a presidente da República. Feita em oito estados, a pesquisa ouviu 10.905 eleitores em 379 municípios. Com margem de erro de dois pontos percentuais para mais ou para menos, o Datafolha apontou situação de empate técnico entre o tucano José Serra, com 37%, e a petista Dilma Rousseff, com 36%.

Estes números divergem de estudo feito pelo Vox Populi para a rede Bandeirantes. Segundo este instituto, a petista lidera a corrida presidencial com 41% contra 33% contabilizados pelo tucano.

Ainda segundo o Datafolha, na Bahia, Dilma tem 43% das intenções de voto contra 32% de José Serra. O questionário aplicado aos eleitores baianos avaliava, além da preferência de voto para presidente, governador e senador, o governador Jaques Wagner e o prefeito de Salvador, o peemedebista João Henrique.

