Reitora convoca acadêmicos a pensar questões da Bahia

A Universidade Federal da Bahia (Ufba) sediou, na quinta-feira à noite, o debate promovido por A TARDE entre os candidatos ao governo do Estado, em mais uma realização do seminário “O seu voto faz o amanhã”, na cobertura das eleições 2010. O encontro teve a participação da reitora Dora Leal, que convocou o meio acadêmico a participar das discussões sobre o futuro e fortalecimento da Bahia e contribuir na elaboração de planos de governo a serem implantados no Estado. “Nosso papel é ajudar a pensar”, afirmou a reitora.



A atual gestão foi, mais uma vez, o principal alvo dos candidatos e representantes dos partidos que disputarão com o governador Jaques Wagner (PT), candidato à reeleição, a vaga no Palácio de Ondina, em outubro. Cobranças do pagamento da Unidade de Referência de Valor (URV), sobre uso dos contratos temporários (Reda) e a exclusão de artistas da estabilidade garantida às demais categorias do funcionalismo, passando por críticas à educação, saúde e segurança, foram alguns dos ataques sofridos pelo secretário estadual de Administração, Manoel Vitório, que apresentou os planos de Wagner no seminário que teve como tema “Modernização da gestão pública e políticas para o funcionalismo”. Participaram os candidatos Luiz Bassuma (PV) e Marcos Mendes (PSOL), o geólogo Umberto Costa, representando o candidato Paulo Souto (DEM) e George Gurgel, presidente do PPS, partido da coligação de Geddel Vieira Lima (PMDB).



A comparação dos números do atual governo e os da gestão Souto (DEM) foi a estratégia utilizada por Umberto Costa, que apresentou dados oficiais com a ressalva de que esses diferiam dos números apresentados pel apropaganda de Wagner, num reforço às críticas que os adversários do petista na disputa fazem à publicidade oficial, tanto em relação ao volume de recursos empregado quanto à veracidade das informações. Costa buscou ressaltar as realizações de Souto para o funcionalismo, referindose à implantação do Planserv, Funprev (fundo de previdência dos servidores estaduais) e da Gratificação por Atividade Policial (GAP), além do Serviço de Atendimento ao Cidadão, como modelo de modernização da gestão pública



Franco-atiradores - A tendência de polarização do debate, entre PT e DEM, contudo, foi barrada pelos adversários, no papel de franco-atiradores. O candidato do PV, Luiz Bassuma, voltou a levantar a bandeira do combate à corrupção, “câncer” de todos osgovernos,disse,inclusiveo do PT, partido ao qual era filiado. Bassuma propôs gestão que garanta a qualidade de serviços essenciais e a valorização do trabalhador, criticando o Reda. “O trabalho temporário tem que ser excepcionalidade”, disse.

Mendes, do PSOL, apresentando a sua candidatura como o diferencial nessas eleições, criticou o que os representantes de Wagner e Souto colocaram como avanços nas suas gestões. “O GAP criado por Souto é o maior motivo de queixa dos policiais baianos, a avaliação por desempenho dos professores, implantada por Wagner, foi desviada do seu objetivo original e hoje serve parapenalizaroprofessorpela evasão escolar e pelo mau desempenho dos alunos no Enem, e o governo municipal, apoiado pelo PMDB, devastou a Avenida Paralela e favorece o capital imobiliário”, afirmou Marcos Mendes, que criticou irregularidades em processos licitatórios, comprometimento com empresários financiadores de campanhas e o não-pagamento daURV. Para ele, tudo decorre da falta de decisão política dos governantes baianos.



O programa de Geddel para a gestão pública, apresentado por Gurgel, tem como foco a cidadania e descentralização tanto no aspecto físico quanto conceitual. Segundo Gurgel, Geddel fará gestão itinerante, tendo a transversalidade como base para a aplicação: “Temos que defender uma gestão voltada para a cidadania, para a inclusão social. A educação não pode estar fora desse processo”.

>> Confira as propostas de cada um dos candidatos:



Jaques Wagner (PT):

A defesa de uma gestão pública voltada para resultados foi feita pelo secretário deAdministração do Estado, Manoel Vitório, que apresentou as propostas de continuidade da gestão Jaques Wagner. Vitório ressaltou a reestruração do Planserv e das cerreiras do funcionalismo, a implantação do critério de desempenho no salário dos servidores da Saúde, ampliação da rede SAC, criação das mesas de negociação, melhoria dos salários e promoção por mérito do funcionalismo e inclusão de micro e pequenos empresários nos processos licitatórios, que foram reestruturados.



Destacou a valorização da ideia de transparência, com a criação de senha para acesso às contas do governo, o monitoramento, a requalificação de gastos e a ampliação do serviço público, além dos incentivos à qualificação de pessoal,com a criação de multiplicadores das boas práticas da gestão pública.



Geddel Vieira Lima (PMDB):

O presidente do PPS, George Gurgel, apresentou a proposta de gestão voltada para a cidadania, do candidato Geddel Vieira Lima (PMDB). Gurgel defendeu investimentos pesados na área de educação, dentro deumprocesso de inclusão social. A gestão itinerante e a gestão regionalizada são outras propostas do peemedebista para a área, com foco no combate às desigualdades regionais e priorização do desenvolvimento sustentável.



Gurgel ressaltou a ciência, tecnologia e inovação como fundamentais nesse processo, em que a educação favorece o avanço da sociedade na escolha de governantes capazes de promover a gestão pública de qualidade e um funcionalismo público eficiente. “Não faltam recursos para isso. É fundamental que a sociedade seja capaz de cobrar a forma como eles estão sendo aplicados”, assinalou o presidente do PPS.



Paulo Souto (DEM):

Segundo o professor Umberto Costa, o candidato a governador pelo DEM, Paulo Souto, vai modernizar a gestão pública, a exemplo do que fez no seu governo. O SAC será expandido para todas as áreas do governo e para a internet, sendo acessado pelo cidadão a qualquer momento e serão implantadas administrações regionais para acompanhar as ações do governo nas regiões.



Em relação ao funcionalismo público, promete cobrir itens que incluem remuneração, estabilidade econômica, URV, abono pecuniário, cargos de provimento temporário, terceirização, Reda, concursos públicos, PEC 300, com números e informações oficiais. Souto pretende retomar o Programa Habitacional do Servidor Público, que subsidiava a aquisição da casa própria pelo servidor estadual, assim como estabelecer cotas de cargos para servidores públicos efetivos do Estado da Bahia.



Marcos Mendes (PSOL):

O candidato do PSOL ao governo do Estado, Marcos Mendes, prometeu substituir o serviço privado pelo serviço público e gratuito, a realização de concursos públicos, a implantação de plano de cargos e salários de valor efetivo para o servidor, capacitação e valorização do funcionalismo público, valorização dos servidores de carreiras nos cargos públicos.



Marcos Mendes quer criar uma comissão de fiscalização do governo, com participaçãopopularemum processo para enfrentamento da corrupção. Propõe a reestruturação de programas voltados para os bairros populares e uma gestão que garanta segurança, educação, saúde pública e de qualidade.



O fim da utilização do Reda e o pagamento da URV do funcionalismo público também são promessas do candidato do PSOL ao governo na área de gestão pública e políticas para o funcionalismo estadual.



Luiz Bassuma (PV):

O candidato do Partido Verde ao governo do Estado da Bahia, Luiz Bassuma, propõe uma gestão pública eficiente, com a garantia de serviços essenciais para a população – educação pública de qualidade, acesso universal à saúde e direito de ir e vir com segurança. Segundo Bassuma, seu governo vai garantir transparência na utilização dos recursos públicos e motivação para o funcionalismo, combatendo as indicações eleitoreiras para os cargos públicos. O combate a conchavos políticos e à corrupção serão prioridade no governo do PV, segundo Bassuma, que defende também o fim das contratações temporárias e a continuidade de bons projetos de governos anteriores.



O PV quer implantarum novo modelo de gestão. “Esse é um modelo falido”, assinalou o candidato do Partido Verde. “Queremos implantar a cultura da paz e da inteligência”, afirmou Luiz Bassuma.

