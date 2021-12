Região Metropolitana reúne 141 mil famílias em condições insalubres

Há mais de 10 anos, o pedreiro Carlos Alberto dos Santos, 49 anos, chegava à cidade de São Francisco do Conde. Deixou o distrito de Buracica, na zona rural de Teodoro Sampaio, para tentar uma vida melhor na Região Metropolitana de Salvador (RMS). Hoje é um entre as 141 mil famílias que vivem em condições inadequadas de moradia.



A vida no Porto de Brotas, uma área de mangue ocupada por aproximadamente 200 famílias, é diferente do que Carlos tinha planejado quando migrou. Pensou que na região mais rica da Bahia teria facilidade em arrumar serviço. Construiria uma vida. “Não deu certo. O pior é que caí doente há seis anos e não consigo trabalhar na minha profissão”, lamenta.





Exceto pelo colégio, que às vezes funciona como abrigo para moradores que perdem as casas durante as chuvas, não há nada que indique a presença do Estado naquele local há 70 km de Salvador e 2 km da sede do município. A maioria das casas não tem sanitários.

O caminho é intrafegável durante as chuvas.



“Esta comunidade vive há 74 anos sem saneamento básico, sem pavimentação, sem água e sem luz, mas os órgãos ambientais querem levar preso quem arranca uma madeira do mangue”, desabafa o presidente da Associação de Pescadores e Marisqueiros do Porto de Brotas, Domingos da Cruz. A presença da segunda maior refinaria de petróleo do Brasil, a Landulpho Alves (RLAM) gera uma receita considerável para o município.



Mas os benefícios disso acabam não sendo verificados na vida dos cidadãos. Se o Produto Interno Bruto (PIB) da cidade, um indicador que mede o conjunto de riquezas produzidas, fosse dividido pelos 32 mil habitantes deSão Francisco do Conde, a estimativa é que cada morador da cidade receberia pouco mais de R$ 217 mil. Mas o valor não é dividido assim.



São Francisco do Conde é uma cidade rica onde grande parte da população é pobre.



“Nunca houve um investimento nas pessoas, em formação profissional”, lamenta a atual prefeita da cidade Rilza Valentim (PT).





A principal fonte de empregos para a população da cidade é a prefeitura. Os trabalhadores bem remunerados, cujas atividades estão ligadas à extração de petróleo, não costumam viver em São Francisco do Conde. Trabalham lá, mas moram em Salvador, na maioria dos casos.



Roqueline Firmino é um exemplo de como a população depende da prefeitura.



Há oito meses conseguiu trocar a insegurança da casa de barro por uma moradia em um conjunto habitacional. O que ainda não conseguiu foi um emprego. As assinaturas que têm na carteira de trabalho como auxiliar de serviços gerais foram conseguidas todas em empresas que prestaram serviços ao município.



Há dois anos Roqueline está desempregada. Sustenta os quatro filhos com um programa social do município que complementa o Bolsa Família oferecendo uma renda mensal de R$ 408. “Eu queria eratrabalhar,masfui atrásdo vereadoremquemvotei e nada”, afirmou.



