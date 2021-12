Reforma do Código Penal é inadiável, afirma Otto Alencar

A reforma do Código Penal brasileiro será a prioridade do mandato do vice-governador Otto Alencar (PSD), caso ele seja eleito para o Senado Federal em outubro. Ele atribui à defasagem da legislação o clima de insegurança existente na Bahia e em outros estados brasileiros.



O candidato lembrou que um dos suspeitos de participar do assassinato de seis pessoas em Periperi no último final de semana é um condenado, que teria saído no fim de semana graças ao indulto do Dia dos Pais.



"Você viu agora no subúrbio, a chacina, que foi feita por alguém que recebeu indulto do Dia dos Pais. Desse jeito, seremos vítimas de reincidentes do crime. É urgente mudar. Urgente que se faça", comentou em entrevista do projeto Vota Bahia à rádio Metrópole ontem ao meio-dia.



Questionado pelo apresentador Mário Kertész se seria esta a razão da sensação de insegurança na Bahia, Otto afirmou que o problema é nacional. "Não haverá um governador no Brasil capaz de dar segurança ao povo com um código penal complacente com o crime. O resumo do código penal é: plenos direitos para o criminoso e a insegurança para o cidadão, que fica exposto a isso", disse.



O candidato defendeu ainda a necessidade de uma série de reformas no país, com destaque para a renovação do pacto federativo, que, entre outros aspectos, define a correlação entre os entes federal, estadual e municipal.



"A reforma tributária é extremamente importante. Agora a presidente Dilma aceitou aumentar em 1% o FPM brasileiro, com 0,5% em 2015 e 0,5% em 2016. Daria para os municípios brasileiros aumentarem a arrecadação em R$ 3 bilhões só em impostos", citou, lembrando que o pedido dos municípios era de um aumento de 2%.

Como exemplo da situação de dependência que existe em relação ao governo federal, Otto Alencar citou a necessidade de prefeitos irem a Brasília até para pedir recursos para pequenas obras. "Os prefeitos têm que ir a Brasília para tudo", disse.



Passado carlista



Otto Alencar rebateu possíveis comentários de adversários dele levantados pelo apresentador, sobre a relação entre ele e o falecido senador Antônio Carlos Magalhães. "Fui um aliado do senador, trabalhei com ele por muito tempo, sempre de forma correta, leal. Nos cargos que eu ocupei neste período, deixei marcas de trabalho", respondeu, lembrando que na chapa oposicionista, encabeçada pelo ex-governador Paulo Souto (DEM), existem dois antigos adversários do falecido senador.



"Eu não gosto muito de falar sobre adversário, mas posso dizer que a chapa mais anticarlista que existe é a de Paulo Souto. Porque Joaci (Góes) era adversário do senador e Geddel (Vieira Lima) também era. E o senador dizia uma coisa, até de forma muito emocionada, que só tinham esses dois políticos na Bahia com quem ele tinha desavenças irreconciliáveis, que não tinha condições de reatar", lembrou.



Para Otto Alencar, a postura do prefeito de Salvador, ACM Neto (DEM), seria um sinal de que não se deveria mais falar em carlismo.



"E agora eu vejo que o (ACM) Neto não enxerga nada, absolutamente nada, que o impeça de fazer alianças com eles (Joaci e Geddel). Ele herdou os votos, o prestígio do avô, e foi inteligente de não herdar os inimigos. Isso é normal da política, e eu posso também fazer alianças com o PT", afirmou.



O candidato disse ainda que não pretende tratar a eleição "como uma guerra", em que o vencedor destrói os inimigos. "Na política, você ganha, alguém perde, e é hora de trabalhar", disse.

