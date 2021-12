Rede precisa de 188 mil assinaturas certificadas

A Rede Sustentabilidade pressiona o Tribunal Superior Eleitoral para aprovação do seu pedido de registro até o dia 5 de outubro, prazo que permitirá o novo partido lançar candidatos para a eleição de 2014.

A regularização é fundamental para compor o cenário da eleição de presidente da República já que a candidata da Rede, Marina Silva tem aparecido em todas as pesquisas em segundo lugar, atrás apenas da presidente Dilma Rousseff.

A sigla de Marina só conseguiu que os cartórios de todo o Brasil certificassem 304 mil assinaturas das mais de 800 mil colhidas. São necessárias 492 mil assinaturas para o registro.

Na Bahia, os militantes da Rede coletaram 50 mil assinaturas. Foram cadastradas nos cartórios 28 mil, mas dessas, até agora, 15 mil foram certificadas. Ainda faltam 8 mil serem apreciadas pelos cartórios. Cinco mil não foram certificadas.

Rose Bassuma, da organização estadual do futuro partido, disse que nem todas as assinaturas coletadas puderam ser cadastradas nos cartórios por irregularidade: faltava algum dado (nome completo, assinatura como a do título, número do título de eleitor, nome da mãe).

