Rede inaugura sede estadual e discute nome para chapa de Lídice

A Rede Sustentabilidade na Bahia inaugura, nesta segunda-feira, 14, às 11 horas, no Centro Empresarial Iguatemi (Bloco A, sala 507), a sede estadual da agremiação com duas metas já definidas: estabelecer com a senadora Lídice da Mata (PSB) - pré-candidata ao governo em 2014 que estará presente - um cronograma de discussões para a construção de um programa de governo comum e, também, a composição da chapa majoritária.



De acordo com o coordenador da Rede na Bahia, o professor de Direito da Ufba, Júlio Rocha, já há um indicativo da Rede em compor com o PSB as chapas majoritárias em todo o País. Na Bahia, adianta ele, o partido pode indicar o vice ou concorrer ao Senado.



"Vamos iniciar as discussões. Achamos legítimo a senadora, pela sua trajetória e história política, disputar o governo da Bahia. Mas defendemos que a Rede também dê sua contribuição", disse o professor Júlio Rocha.

Novo modelo



Entre as propostas que a Rede defende para constar nos programa de governo da pré-candidata Lídice da Mata estão três temas considerados centrais pela ex-senadora Mariana Silva (AC): desenvolvimento com sustentabilidade, política ambiental e economia solidária.



"Vamos propor um outro modelo de desenvolvimento econômico para a Bahia", disse Rocha. A expectativa dele é que ainda esta semana as executivas nacionais da Rede e do PSB definam a data da visita a Salvador do governador de Pernambuco e presidenciável, Eduardo Campos, e da ex-senadora Marina Silva.



A parceira PSB-Rede, surgida depois que o Tribunal Superior Eleitoral negou o registro da Rede Sustentabilidade, fez com que todos os nove membros do diretório estadual da Rede se filiassem ao PSB na Bahia, além dos 20 pré-candidatos em 2014.



Quanto à construção das chapas proporcionais para deputado estadual e federal, Júlio Rocha adiantou que será fruto de entendimento entre o PSB e a Rede.

