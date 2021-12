Rede entrega hoje propostas de Marina para apoiar Aécio

A Rede Sustentabilidade decidiu antecipar para esta quinta-feira, 9, a entrega do documento com as propostas da campanha da ex-senadora Marina Silva (PSB-AC) à Presidência da República para a campanha do candidato a presidente Aécio Neves (PSDB).

O aliado de Marina e deputado Walter Feldman (porta-voz da Rede Sustentabilidade), deve entregar as demandas da ex-senadora nesta tarde para o deputado Marcus Pestana (PSDB-MG), membro da equipe da campanha do PSDB. Inicialmente, estava previsto um encontro com Aécio nessa sexta-feira, 10, no Rio, mas se chegou à conclusão de que era preciso antecipar o processo.

Os "marineiros" querem que o tucano assuma compromissos com as bandeiras defendidas por Marina na campanha para que a ex-candidata se posicione no segundo turno.

