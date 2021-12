Recadastramento biométrico é obrigatório em 37 cidades baianas

Em dois meses, 55.198 eleitores baianos fizeram o recadastramento eleitoral biométrico em 20 das 37 cidades do interior do estado, onde está acontecendo a "revisão do eleitorado".



O recadastramento é obrigatório para todos os portadores de título eleitoral, inclusive para aqueles que têm o voto facultado: analfabetos, eleitores entre 16 e 18 anos e com mais de 70 anos. Quem não comparecer terá o título cancelado.



Os que estão regularizados podem votar nas eleições de 2014. O cronograma de atendimento das cidades pode ser acessado no site do TRE-BA (www.tre-ba.jus.br)

Na Bahia, quarto colégio eleitoral do Brasil, a identificação biométrica teve ínicio em 2009, na 200ª Zona Eleitoral (ZE), no município de Pojuca. Em 2013 prossegue em 15 Zonas Eleitorais (ZEs), totalizando cerca de 700 mil eleitores recadastrados ou 7% do eleitorado baiano.

Prazos



Segundo Elma Teixeira, chefe da Seção de Orientação aos Sistemas Eleitorais, do Tribunal Regional Eleitoral (TRE-BA), cada cartório estabelece as datas de início e encerramento, e horário de atendimento ao eleitor.

Ela explica que no recadastramento são coletadas as impressões digitais dos dedos das mãos do eleitor, colhida assinatura e foto, além de ser emitido um novo título eleitoral (o número da inscrição permanece igual).

O procedimento incluiu a atualização dos cadastro, como dados pessoais, do endereço. É obrigatório levar ao posto de atendimento um documento oficial de identificação com foto e um comprovante de residência atualizados. Assim, além das informações coletadas ficam armazenados dados físicos do eleitor.

Na votação com procedimento de identificação biométrico, o caderno de votação conterá a foto do eleitor, que mesmo assim deverá portar documento de identidade. A identidade é confirmada ao colocar o dedo polegar ou indicador no terminal da urna eletrônica, não sendo mais obrigatório assinar o caderno de votação.

A 131ª ZE (Muritiba, Cabaceiras do Paraguaçu e Governador Mangabeira), lidera os atendimentos.



O destaque também para a 73ª ZE (Ubaitaba, Gongogi e Aurelino Leal) e a 52ª ZE (Paripiranga), que superou 10% atendimentos. As demais ZEs tem atendimento médio de seis mil recadastramentos.

adblock ativo