Ranking monitora e lista os mais influentes congressistas da web

Dentro da aposta dos políticos para as mídias digitais, empresas do ramo de pesquisa e monitoramento já produzem, em Brasília, análises de desempenho de parlamentares na internet.

Um ranking dos congressistas mais influentes na web, por exemplo, é um dos produtos que foram publicados este ano pelo Instituto FSB Pesquisa e Métricas em parceria com o Núcleo de Estratégia Digital e Inteligência da FSB Comunicação, empresa com 36 anos de atuação no mercado.

>> Redes digitais terão papel decisivo nas eleições de 2018

Na lista, que é liderada pelo senador Lindbergh Farias (PT-RJ), deputados e senadores são listados a partir de um índice criado pelos pesquisadores do instituto.

Para chegar nesse indicador, explicou a FSB, foram levados em consideração número de seguidores, alcance dos posts, interações e o engajamento no Facebook e no Twitter durante o primeiro semestre de 2017, período em que os congressistas foram monitorados. O instagram não foi considerado.

Segundo o instituto, a fórmula utilizada no cálculo das notas atribui pesos diferentes a cada critério e rede social, a partir de um modelo que captura todos os posts das plataformas. Além disso, uma análise semanal é feita com base no histórico de rendimento de cada deputado e senador, a fim de apontar crescimento ou queda na influência dos parlamentares.

Questionada sobre os objetivos e a forma de financiamento da pesquisa, a direção do instituto informou, por meio de nota, que “a pesquisa FSBInfluencia é um estudo próprio da empresa, exclusivo e produzido semanalmente, como parte de uma estratégia para se comunicar mais e melhor com esse público específico”.

“Todos na política já constataram a importância da atuação política no ambiente digital. As conversas hoje em dia começam e ou ganham corpo na internet, muitas vezes definindo coberturas jornalísticas“, afirma a empresa no comunicado, dizendo, ainda, que “as redes são, hoje, a forma mais barata para se comunicar com as pessoas”.

Baiano Baiano

Mais influentes

Depois do petista Lindbergh Farias, que lidera o ranking da FSB com nota 51,3, o deputado federal Jair Bolsonaro (PSC-RJ), pré-candidato à disputa pelo Palácio do Planalto no ano que vem, é o mais influente, ocupando a segunda colocação na relação com nota 50,5.

Ele é seguido pela senadora e presidente do PT, Gleisi Hoffmann (PT-PR), que pontuou 43,9. Na sequência, estão os também petistas Paulo Pimenta (PT-RS) e Humberto Costa (PT-PE), com 43,6 e 34 pontos, respectivamente, e pelo senador Álvaro Dias (PODE-PR), com 30,6.

O baiano mais influente, o deputado federal da bancada evangélica Irmão Lázaro (PSC), aparece na 11ª posição, com 18,9 pontos. Depois, estão os petistas Jorge Solla (36º na lista), Nelson Pelegrino (45º) e Afonso Florence (56º), com 5,5, 5,0 e 3,4 pontos, respectivamente. Bacelar (Podemos) é o 83º, com 2,2 pontos e José Carlos Aleluia o 95º, com 1,9.

adblock ativo