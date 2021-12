Quero ter maioria, não quero ter nenhum absolutismo", diz Wagner

Reeleito no primeiro turno como governador da Bahia, Jaques Wagner (PT) estima haver 40 deputados alinhados com as propostas do seu governo. Em entrevista no jornal Bahia Meio Dia, nesta segunda-feira, 04, o petista avaliou o resultado das urnas e ressaltou o papel da oposição.

"Tem pessoas que se elegeram por outros partidos, mas que sei que terão um alinhamento com nosso governo", afirma Wagner."Quero ter maioria, não quero ter nenhum absolutismo", destaca

Wagner também comentou sobre as articulações do novo secretariado, negando que já tenha definido nomes e cargos. "Lógico que poderá haver alterações, mas há uma continuidade". O governador também ressaltou a segurança como uma das prioridades deste segundo mandato.

Jaques Wagner se reelegeu com mais de 4 milhões de votos, representando 63,83% do total nas urnas apuradas, segundo o Tribunal Superior Eleitoral (TSE). A apuração da disputa ao

Governo da Bahia foi concluída por volta das 3h da madrugada desta segunda, apontando Paulo Souto (DEM), em segundo lugar com 16,09% dos votos válidos, Geddel Vieira Lima (PMDB) com 15,56%, Luiz Bassuma (PV) com 3,95%, Marcos Mendes (PSOL) com 0,49% e Sandro Santa Bárbara (PCB) com 0,08%. O candidato Carlos Nascimento (PSTU) aparece com 0%. Brancos somam 4,94%, nulos 9,24% e abstenções 21,56%.

Presidência - O segundo turno da disputa presidencial também foi tema da entrevista do governador. Wagner reforçou o apoio à candidata Dilma Rousseff (PT) e fez comparações entre a candidata petista e Marina Silva (PV): "Creio que a ampla maioria tem como opção a Dilma". Ele também acredita que os eleitores que votaram na candidata verde neste primeiro turno migrarão os votos para a petista.



