"Quem decola é avião", diz Alckmin ao ser questionado sobre pesquisas

Em entrevista coletiva no início da noite desta quinta-feira, 7, na Assembleia Legislativa da Bahia, localizada no Centro Administrativo (CAB), em Salvador, onde recebe título de cidadão baiano, o pré-candidato à presidência da República, Geraldo Alckmin (PSDB), disse - ao ser provocado sobre a insatisfação dos tucanos em razão de seu nome ainda não ter avançado nas pesquisas - que "quem decola é avião".

Alckmin vem sofrendo pressão do PSDB para que adote uma postura mais incisiva nessa fase da pré-campanha. "Quem decola é avião. Não tem nenhuma desconfiança (no PSDB). A campanha so vai começar com o horário eleitoral na televisão. Depois de 10 dias de TV as coisas vão se modificando", afirmou Alckmin, que começou seu périplo pelo nordeste a partir da Bahia, região que tradicionalmente elege candidatos do PT desde o primeiro mandato de Lula. Por isso mesmo, o maior desafio do tucano.

A vinda de Alckmin à Bahia foi uma articulação do deputado estadual Adolfo Viana (PSDB) que resgatou a proposição dos agora deputados federais democratas Paulo Azi e Elmar Nascimento, a fim de tentar dar visibilidade ao pré-candidato no estado.

Mais cedo, Alckmin palestrou na Faculdade de Direito da Ufba sobre seus projetos para economia. O prefeito de Salvador ACM Neto, também presidente nacional do DEM, está em viagem fora do Brasil e não compareceu ao evento. Informou em nota que já tinha compromisso e que a solenidade foi marcada em cima da hora.

'Salto alto'

Perguntado sobre o fato de o pré-candidato Jair Bolsonaro (PSL) ter dito a imprensa que quando Alckmin chegasse aos dois dígitos conversariam - o tucano o desafiou a discutir segurança pública - o tucano disse que o capitão está de salto alto e arrogante. "Eu vou com minha sandália da humildade", concluiu.

Nos últimos dias, Alckmin tem disparado contra Bolsonaro em uma tentativa de arregimentar os votos antipetistas que estão minando para o militar e alavancar sua candidatura.

adblock ativo