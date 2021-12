Que será dos aposentados? Serra e Dilma não dizem

Enquanto Dilma Roussef (PT) fala só em “ajustes” no sistema previdenciário, José Serra (PSDB) é favorável a uma reforma no setor. Em comum, entretanto, está o fato de nenhum dos dois candidatos à Presidência da República ter explicado as mudanças que fariam no funcionamento das aposentadorias.



A petista diz que é necessário adaptar a Previdência Social para uma sociedade com maior expectativa de vida, mas não especifica como. José Serra defende o aumento da idade mínima necessária para se aposentar – hoje de 65 anos para os homens e 60 mulheres, no meio urbano; 60 homens e 55 mulheres da zona rural. Ele não cita qual seriam os novos limites mínimos.





Ambos terão uma missão difícil pela frente, pois qualquer alteração na Previdência enfrenta resistências dos aposentados. Um exemplo é o projeto de lei que o governo Lula encaminhou em 2007 ao Congresso Nacional prevendo alterações no sistema de aposentadoria dos funcionários públicos – seria limitada ao teto do INSS, hoje de R$ 3,4 mil. O texto está travado por falta de apoio político.



Os aposentados defendem o reajuste do benefício com base no índice do salário mínimo, a recuperação das perdas e o fim do fator previdenciário – cálculo que estabelece o valor da aposentadoria levando em conta a expectativa de vida da população e resulta em benefício menor quanto menor a idade do aposentado. “Independente do próximo presidente, vamos continuar pressionando pelas melhorias”, cita Gilson de Oliveira, presidente da Associação de Aposentados da Previdência Social na Bahia.

