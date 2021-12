Quantidade de candidatos a prefeito e vereador aumenta nos pleitos municipais

O número de candidaturas para os eleições municipais deste ano aumentou 11,1% para prefeituras e 10,7¨% para vereadores. As cidades com mais de 200 mil eleitores, que podem ter segundo turno, foram as que registraram a maior alta.

Nessas cidades, houve um aumento de 22,5% para prefeitos e 23,8% para vereadores. Nas demais cidades, o avanço na quantidade de concorrentes foi de 10,4% para prefeito e 8,7% para vereador.

Os números são do Tribunal Superior Eleitoral.

adblock ativo