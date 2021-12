PV decide em até 15 dias apoio no 2º turno

São Paulo - O PV, de Marina Silva, decide em até 15 dias se o apoio do partido no segundo turno da eleição presidencial vai para Dilma Rousseff (PT) ou José Serra (PSDB).



Os dois candidatos procuraram Marina Silva ainda no domingo, 3, para parabenizá-la e a convidaram para uma conversa sobre o destino de seus votos. "Vou firmar uma convicção ao longo do processo", disse Marina a jornalistas nesta segunda-feira.



Ela explicou que o PV vai iniciar um processo de consulta aos movimentos sociais, ao empresariado moderno, à juventude, a acadêmicos e trabalhadores, para depois realizar uma convenção nacional.



Todo esse processo levará duas semanas. Como o segundo turno está marcado para o próximo dia 31, significa que o partido terá pouco tempo para apoiar qualquer um dos dois candidatos.

adblock ativo