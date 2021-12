PT vê possibilidade de enfrentar Aécio no segundo turno

Com o crescimento de Aécio Neves (PSDB) nas pesquisas de intenção de votos, o PT começa a ver a possibilidade da presidente Dilma Rousseff (PT) enfrentar o tucano no segundo turno. De acordo com a coluna Painel da Folha de S. Paulo, os petistas acreditam que há 30% de canche de isso acontecer. Mas Marina Silva (PSB) ainda é a mais cotada para disputar com Dilma na reta final da eleição.

Segundo o colunista, pesquisas encomendadas pelo PT indicam que Marina e Aécio vão chegar nesse fim de semana no limite do empate técnico. Os petistas questionam se o tucano vai conseguir virar o "jogo".

Atento a essa mudança na corrida presidencial, os petistas se preparam para atacar Aécio, caso seja necessário.

adblock ativo