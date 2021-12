PT usa sistema de vídeo aberto para ampliar audiência

Biaggio Talento, Agência A TARDE

O sistema de exibição de vídeos do portal da campanha do governador Jaques Wagner (PT), cujo endereço eletrônico é www.souwagner13.com.br , foi planejado para ser usado com o YouTube, para aumentar a audiência do material de apoio à candidatura do petista, que é candidato à reeleição. Foi o que informou ontem Urbano Sampaio Neto, coordenador de web da campanha de Wagner e um dos que implantaram a plataforma.

O sistema permite, devido à associação de temas relacionados com um determinado assunto, que através do portal de Wagner possam ser acessados vídeos favoráveis e desfavoráveis ao governador. Segundo Sampaio Neto, quando se discutiu a forma de fazer campanha de Wagner na internet, os mentores do site optaram pelo YouTube devido a sua democratização e amplitude, ao invés de um sistema fechado, mesmo sabendo que poderia ocorrer o problema da vinculação de material indesejável.

“Sabemos que algumas pessoas abusam, como candidatos de pouca expressão, postando vídeos com o objetivo de criar tumulto ou produzir factoides, mas o balanço ainda é muito favorável pela audiência do YouTube”, disse acreditar, explicando que a ideia do PT é estimular os militantes do partido e pessoas que apoiam a candidatura de Wagner a postarem no YouTube material próprio favorável à candidatura. “Nós estamos, em pouco tempo, povoando a internet com vídeos do governador. É como se levássemos a tradicional militância petista, que é muito forte nas ruas, para o ciberespaço, que é uma grande ferramenta de campanha”.

Ranqueamento - Sampaio Neto lembrou que, como os vídeos do YouTube aparecem nos sistemas de busca da internet a partir de um ranqueamento baseado na quantidade de material sobre determinado assunto, o candidato do PMDB ao governo Geddel Vieira Lima tinha uma certa predominância na época em que era ministro da Integração Nacional, pois muita gente postava vídeos de solenidades em que ele participava.

Agora que o site de campanha de Wagner está no ar, a situação ficou mais equilibrada. Mesmo assim, agregado ao vídeo que estava postado no site petista, ontem, com título Jaques Wagner e Marcelo Branco em Salvador – Sou Wagner 13, assistido até ontem por 188 pessoas, aparecia, quando exibido na parte de baixo da imagem, a janela de outro vídeo produzido pelos adversários do governador: o Vou morar numa propaganda do governo da Bahia. No contador do YouTube consta que este já foi exibido mais de 91 mil vezes.

