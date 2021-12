PT responsabiliza mídia por subida de Aécio em pesquisas

O Secretário Nacional de Organização do PT, Florisvaldo Souza, responsabilizou a mídia pelo resultado das pesquisas Ibope/Estadão/TV Globo e Datafolha divulgadas nesta quinta-feira, 9, nas quais o candidato do PSDB à Presidência da República, Aécio Neves, aparece numericamente à frente da presidente Dilma Rousseff (PT). Florisvaldo afirmou que os meios de comunicação promovem "denuncismo" e favorecem o tucano no noticiário.

Tanto o Ibope quanto o Datafolha apontaram Aécio com 51% dos votos válidos e Dilma com 49%. Como a margem de erro é de dois pontos para mais ou para menos, o que significa que ambos estão empatados tecnicamente.

"Só tem notícia ruim para a Dilma e boa para o Aécio. Explorando o resultado de domingo, falando que o PT perdeu em São Paulo, mas não falam que o Aécio perdeu em Minas Gerais", disse. "Continua o vazamento ilegal e irresponsável, sem ouvir as pessoas", acrescentou, citando as denúncias de corrupção envolvendo a Petrobras. Para ele, as sondagens não surpreenderam e, diante do que chamou de "massacre da mídia", a diferença do tucano sobre Dilma poderia ser até maior.

O governo tem sofrido desgastes com as acusações de corrupção na Petrobras que estão sendo reveladas pelos depoimentos à Justiça do ex-diretor da estatal Paulo Roberto Costa e pelo doleiro Alberto Youssef, alvo da operação Lava Jato, da Polícia Federal.

Florisvaldo afirmou que o debate será "equilibrado" com o início do programa eleitoral de rádio e televisão do segundo turno, retomado nesta quinta-feira (9). "Quando o debate ficar mais igual e transparente não tenho dúvidas de que vamos virar e ganhar a eleição", disse.

